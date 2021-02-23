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Mardin'deki 'İp Bina'yı gören bir kez daha bakıyor!

23.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Mardin'deki Mazıdağı ilçesinde yer alan 'İp Bina' görenlerin dikkatini çekiyor. Sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerek milyonlarca görüntüleme alan İp Bina'nın bulunduğu sokaktan geçenler kendilerini bir kez daha bakmaktan alı koyamıyor. İşte yapısı bakımından oldukça dikkat çeken o bina...

Mazıdağı ilçesinde bulunan ve üçgen şeklindeki mimarı yapısı ile dikkat çeken 4 katlı bina, bir vatandaş tarafından sosyal medya platformlarında paylaşması üzerine kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Yapısı bakımından 'ip bina' olarak anılan apartmanı görenler gözlerine inanamıyor. 4 katlı 24 daireli apartmanın 20 dairesinin dolu olduğu, boş 4 dairenin kiralanması için de her gün onlarca kişinin talepte bulunduğu öğrenildi.

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından binalarına olan ilginin arttığını belirten sakinlerden Ahmet Elik, görüntünün milyonlarca kez görüntüleme ve beğeni aldığını söyledi. Elik, "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan video da çok güzel bir açıdan çekilmiş. Görünüşte dar gibi görünse de aksine videoda göründüğü gibi değil, iç kısmı daha geniş ve konfor bakımından çok konforlu. Şu anda oturduğumuz 24 daireli binamızın 20 dairesinin dolu vaziyette olduğunu, 4 dairesinin talepleri olmasına rağmen müteahhit tarafından satışı yapılmadığını biliyoruz. Şu anda binamızdaki dairelerde oturmak isteyen vatandaşların sırada olduğunu ve taleplerin olduğunu biliyoruz. Hatta ‘Boş daire varsa haberimiz olsun’ diye gelen talepler de var" dedi.

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'PAYLAŞIMLARIN ARDINDAN BİNAMIZ BAYAĞI İLGİ GÖRDÜ'

Sosyal medyada yüksek takipçili ve ünlü kişilerin binalarının videosunu paylaşmasının apartmana olan ilgiyi arttırdığını aktaran Elik, "Biz de takipçisi yüksek sosyal medya hesaplarından binamızın videosunun yer aldığını paylaşımı gördük. Bizi tanıyan arkadaşlarımız paylaşımın ardından bizzat arayarak binamızın meşhur olduğunu söylediler. Bizler de çevremize aslında durumun videoda görüldüğü gibi dar olmadığını söylüyoruz. Binamızda oturan bazı sakinler binamız ile ilgili oluşan algı hakkında basın açıklaması yapılması gerektiğini ifade ettiler. Çoğunlumuz da aslında durumun böyle olmasını istedik. Ama aslında söz konusu durumun öyle olmadığını, aksine koridorların ve binaların yeterince geniş olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

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Üniversite öğrencisi Sinan Erdin de ''Binamız gerçekten ilçemize renk katıyor. Aslında ilçemizi modern göstermek anlamında çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Binanın verdiği cazibenin uç kısım olduğunu söyleyebiliriz. Uç kısmının dar olması Avrupa’daki binaları anımsatıyor. Binamızın ilçemizi güzel bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

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İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam kaldırıma yapmış binayı
görsel ve mimari hatalı bina ile gurur duyanları alkışlıyorum

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