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  4. Mardin merkezli 6 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mardin merkezli 6 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

15.02.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda 33 şüpheli yakalandı.

Mardin merkezli 6 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

33 ZANLI YAKALANDI

Bu kapsamda Mardin merkezli İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonda 33 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adres ve üstlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve tüfeğe ait çok sayıda fişek, 870 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, örgütsel kitap, bez parçası, fotoğraf ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Mardin
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