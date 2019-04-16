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Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 17:25 | Son Güncelleme

Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü eski polis 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, Hatay ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, meslekten ihraç edilen eski polisler Y.D, E.G, M.Z.B. Hatay'da, A.E. Bolu'da, özel öğretmenlik yaptığı belirtilen A.A. ise Mardin'deki ikametinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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FETÖ mardin

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