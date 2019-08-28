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Mardin, Şırnak ve Batman'da PKK'ya yönelik 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı.

Mardin, Şırnak ve Batman'da PKK'ya yönelik 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı

Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Eser PAZARBAŞI-Selim KAYA-Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Operasyonu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Teröristi ‘ara, bul, yok et’ taktiğini uyguluyoruz. Bütün komandolarımıza, özel harekat timlerimize vermiş olduğumuz emir, teröristi ara, bul, yok et. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığı ile bu uygulamamız devam edecektir" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran' operasyonunun ardından Mardin, Şırnak ve Batman illerini kapsayan 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Mardin, Batman ve Şırnak il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarından oluşan 117 timin katımıyla başlatılan operasyon Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından yönetiliyor. Mardin kırsalındaki Bağok Dağı'na gelen Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile birlikte operasyonu yönetti.
ORGENERAL ÇETİN: 'ÜLKEMİZDE KALICI HUZURU SAĞLAYACAĞIZ'
Orgeneral Arif Çetin, Mardin'in Nusaybin, Midyat ve Ömerli ilçesi Bagok Dağı kırsalında 'Kıran 2' operasyonunu başlattıklarını söyledi. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların devam edeceğini söyleyen Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi yaptığını, Bakan Soylu'nun operasyona katılan güvenlik güçlerine başarılar dilediğini anlattı. Orgeneral Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatlarıyla yurt içinde en son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlara kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış demeden devam edeceğiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar. Dün İçişleri Bakanımız açıklamada bulundu, yurt içinde şu an yaklaşık terörist sayısı 600'ün altında. Her geçen gün güç kaybederek, teröristler artık eylem yapamaz hale gelmiştir. Allah'ın yardımıyla, vatandaşlarımızın desteğiyle hayır dualarıyla operasyonları etkin bir şekilde devam ettirip, ülkemize kalıcı huzuru sağlayacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biraz önce Sayın İçişleri Bakanımız aradı. Operasyondaki birliklerimize başarılar diledi. 'Kıran-2' operasyonuna, kuzeyde Batman, doğuda Şırnak, batı da ise Mardin'deki Bagok Dağı'nda 10 tabur katılıyor. Operasyonlarda taktiğimiz alan hakimiyetini sağlamak, bölgede, dağda, teröristler her neredeyse inlerine giriliyor, girilmeye devam ediyor. Teröristi ara, bul, yok et taktiğini uyguluyoruz. Bütün komandolarımıza, özel harekat timlerimize vermiş olduğumuz emir, teröristi ara, bul, yok et. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığı ile bu uygulamamız devam edecektir" dedi.
Orgeneral Çetin ve beraberindekilerin operasyon bölgesinde incelemeleri sürüyor.
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Mardin, Şırnak ve Batman'da PKK'ya yönelik 'Kıran-2' operasyonu başlatıldıMardin, Şırnak ve Batman'da PKK'ya yönelik 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı

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