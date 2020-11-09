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Mardin’de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği kesilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 12:20 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik tarafından Mardin’de birikmiş borcu yaklaşık 1.4 milyar liraya ulaşan tarımsal sulama abonelerinin ödeme yapmamaları durumunda yeni yılda elektriklerinin kesileceği uyarısı yapıldı.Mardin’de tarımsal sulama abonelerinin birikmiş borcu 1.4 milyar liraya ulaşırken, dağıtım şirketi Dicle Elektrik, yeni yılda borcunu ödemeyenlerin elektriğinin kesileceğini açıkladı.

Mardin’de borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği kesilecek

Dicle Elektrik tarafından Mardin’de birikmiş borcu yaklaşık 1.4 milyar liraya ulaşan tarımsal sulama abonelerinin ödeme yapmamaları durumunda yeni yılda elektriklerinin kesileceği uyarısı yapıldı.
Mardin’de tarımsal sulama abonelerinin birikmiş borcu 1.4 milyar liraya ulaşırken, dağıtım şirketi Dicle Elektrik, yeni yılda borcunu ödemeyenlerin elektriğinin kesileceğini açıkladı. Dicle Elektrik borçlu abonelere bugüne kadar anlayış gösterilmesine rağmen bunun istismar edildiğini ve artık bir istisna uygulanmayacağına dikkat çekti. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 2020 yılı ekim itibariyle tarımsal sulama alanında vadesi geçmiş alacak tutarı gecikme cezasıyla birlikte toplam 1 milyar 440 milyon liraya ulaştı. Verilen bilgiye göre, bu rakamın 370 milyon lirası 2018 yılı ve öncesine aitken, 410 milyon lirası ise sadece 2019 yılına ait. 2020 yılının ilk 10 ayına ait borç tutarı ise rekor kırarak 660 milyon lira oldu. Mardin’de 2020 yılı ekim ayı itibariyle borçlu abone sayısı ise 6 bin 173 olduğu açıklandı.

"Ödeme kolaylıkları sağlanacak"
Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan geçmiş dönem borçları bulunan ve ödeme yapmak isteyen aboneler için gecikme cezaları, icra masrafları gibi hususlarında ödeme kolaylıkları sağlanacağını, ancak borçlarını ödemeyen aboneler için yeni yılda hiçbir istisna ve kolaylık sağlanmayacağını, tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin kesileceğini belirtti. Homan, Mardin ovasında tarımsal sulama için gereken suyun tamamının açılan derin kuyulardan temin edildiğini belirterek, yıldan yıla azalan su miktarından dolayı kuyu derinliklerinin ortalama 600-700 metreye ulaştığına dikkat çekti. Homan tarımı yapılacak ürün seçimi ve sulama tekniğinin elektrik tüketimine etkisine dikkat çekerek, “Mardin ovasına uygun seçilecek ürünlerin ekimi, modern sulama sistemlerinin kullanılması ve yapımı devam eden Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında tarla başına kadar sulama kanallarının yapılarak hizmet vermeye başlaması, bölgede elektrik tüketim maliyetlerini azaltacaktır. Örneğin su yetersizliği olan ilçelerdeki mısır üretiminde mutlaka damlama sulama şartı aranmalıdır” dedi. Homan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) girerek, zirai danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları çağrısı da yaptı.

"Mardin’de 7 yılda 619 milyon lira yatırım yapıldı"
Homan, Dicle Elektrik olarak Mardin’de özelleştirmenin yapıldığı 2013’ten bu yana altyapı ve şebeke iyileştirmeleri için toplam 619 milyon 505 bin 973 lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı. Sadece geçen yıl 207 milyon 992 bin lira yatırım yapıldığına dile getiren Homan, 2021 yılında ise Mardin için planlanan yatırım miktarının 154 milyon 275 bin lira olduğunu kaydetti.

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