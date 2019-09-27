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"Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman: - "Mardin'de bu yılki hedefimiz, bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız" - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz: - "Mardin çok zengin bir birikime sahip. Somut olmayan miras bakımından son derece renkli, son derece kapsayıcı, son derece model oluşturucu güçlü bir mirasa sahip. Bu işlenebilir, pek çok unsurlarıyla değerlendirebilir"

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de bu yılki hedefimiz, bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız." dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu İstişare Toplantısı, Mardin Valiliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Dicle Kalkınma Ajansı tarafından kentteki bir otelde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 2000 yılında ilin, UNESCO geçici listesine aday olması için başvuru yapıldığını anımsattı.

Tarihi şehirde özellikle turizmde önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Yaman, "Mardin, Mezopotamya'nın bir masal şehri. Eğitimi, kültürü, medeniyetiyle yüzyıllardır bu bölgede önemli bir şehir. Hem de bu bölgede önemli bir destinasyon merkezi." diye konuştu.

Yaman, Mardin'in turizmde özellikle son 2 yılda önemli bir ivme yakaladığına işaret ederek, iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla kentte geçen yıl 750 bini yatılı, 3,5 milyon turist ağırladıklarını belirtti.

"Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız." diyen Yaman, şu ana kadar belirledikleri hedefe yüzde 80 ulaşıldığını aktardı.

Yaman, yıl sonuna kadar hedefin aşılmasını umut ettiklerini anlatarak, "Eski Mardin'de özellik birinci cadde ve civarında çalışmalar sürecek. Her şey Mardin için yapılacak." ifadelerini kullandı.

- "Mardin çok zengin bir birikime sahip"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz da, UNESCO'nun işleyişi hakkında bilgi verdi.

Mardin'in Dünya Miras Listesi'ne sit alanlarıyla girmesini istediklerini dile getiren Öcal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 18 mirasımız var. Pek çok yılı değerlendirmeden geçmişiz. Mardin 2000 yılında geçici listeye girmiş ama o yıllarda UNESCO'ya hiç dosya hazırlayıp sunmamış. 1998 yılından sonra 2011 yılına kadar ara vermişiz. Keşke o dönemde iyi hazırlanıp, dosya sunabilseydik. O yönünü hızlandırıyoruz şimdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak, yereldeki yönetici paydaşlarımızla."

Öcal, Mardin'in somut olmayan kütler miras açsından da çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Mardin çok zengin bir birikime sahip. Somut olmayan miras bakımından son derece renkli, son derece kapsayıcı, son derece model oluşturucu güçlü bir mirasa sahip. Bu işlenebilir, pek çok unsurlarıyla değerlendirebilir. Öncelikle bu kültür envanterine somut olmayan mirasların kaydedilmesi lazım. Mardin kendisini il envanteri ile güçlü tutmalı ki ulusal envantere girebilecek miras alanlarını oluştursun." şeklinde konuştu.

AK Parti Mardin milletvekillerinden Şeyhmus Dinçel ise çeşitli nedenlerden dolayı Mardin'in UNESCO sürecinde tam anlamıyla işlenemediğini belirterek, "Çok değerli bir hazinenin üzerindeyiz. Bu bizim için bir rüya değil, bir sevda." ifadelerini kullandı.

AK Parti Mardin milletvekili Cengiz Demirkaya ise onlarca medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'in dünyanın en önemli merkezlerden biri olduğuna işaret ederek, tarihi mirasa sahip çıkmak ve şehri tüm dünyaya tanıtmak için çeşitli projeler geliştirip hayata geçirmek istediklerini, bu konuda herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini aktardı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar da Mardin'in UNESCO süreci ile ilgili ellerinden gelen katkıyı sunmayı arzu ettiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
mardin UNESCO

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