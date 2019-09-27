MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de bu yılki hedefimiz, bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız." dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu İstişare Toplantısı, Mardin Valiliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Dicle Kalkınma Ajansı tarafından kentteki bir otelde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 2000 yılında ilin, UNESCO geçici listesine aday olması için başvuru yapıldığını anımsattı.

Tarihi şehirde özellikle turizmde önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Yaman, "Mardin, Mezopotamya'nın bir masal şehri. Eğitimi, kültürü, medeniyetiyle yüzyıllardır bu bölgede önemli bir şehir. Hem de bu bölgede önemli bir destinasyon merkezi." diye konuştu.

Yaman, Mardin'in turizmde özellikle son 2 yılda önemli bir ivme yakaladığına işaret ederek, iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla kentte geçen yıl 750 bini yatılı, 3,5 milyon turist ağırladıklarını belirtti.