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Mardin'de Süryanilerin yaşadığı köylere yakın dağda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 23:59 | Son Güncelleme

MARDİN'de, Bagok Dağı eteklerinde çıkan ve 6 Süryani köyünü de etkisi altına alan yangın, BOTAŞ İstasyonu'ndaki petrol boru hattına sıçramadan söndürüldü.

Nezir GÜNEŞ-Mehmet Halis İŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, Bagok Dağı eteklerinde çıkan ve 6 Süryani köyünü de etkisi altına alan yangın, BOTAŞ İstasyonu'ndaki petrol boru hattına sıçramadan söndürüldü.

Midyat ve Nusyabin ilçeleri arasındaki Bagok Dağı eteklerinde gündüz saatlerinde bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Süryani Elbeğendi Kafro köyüne kadar ulaştı. Köy duman altında kalırken, itfaiye ve köylüler alevlerin evlere ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Süryani vatandaşların da yaşadığı Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi köylerinin bulunduğu bölgeye yaklaşan yangını söndürmek için köylüler de seferber oldu. Yangın akşam saatlerinde itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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