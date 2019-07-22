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Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Mardin’in doğal şelaleleri arasında yer alan Yardere Şelalesi, güvenlik güçlerinin bölgede huzur ve güvenliği sağlamasının ardından bölge turizmine kazandırıldı.

Mardin’in doğal şelaleleri arasında yer alan Yardere Şelalesi, güvenlik güçlerinin bölgede huzur ve güvenliği sağlamasının ardından bölge turizmine kazandırıldı. Yöre halkının uğrak mekanı haline gelen şelale, havadan görüntülendi.
Tarihi Dara Antik Kenti’ne 6 kilometre uzaklıktaki Yardere Şelalesi, çorak iki dağ arasındaki doğal yeşilliği ve suyu ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Drone ile görüntülenen Yardere Şelalesi, yeşilin tonları ve suyunun serinliği ile Mardin’in gözde mekanları arasında yer alıyor. 2 bin 300 yıllık tarihi Dara Antik Kenti’ni gezen yerli ve yabancı turistler, doğal güzelliği ile cezbedici olan Yardere’de dinlenme imkanı buluyor.
Bu yıl ilk kez kapılarını turistlere açan Yardere Şelalesi’ne fotoğraf ve doğa tutkunlarını davet eden işletmeci İsmail Cirik, şelalenin sessiz, sakin ve huzurlu bir yer olduğunu söyledi. Cirik, “Çevre düzenlemesini yaptık. Alabalık da koyacağız. Pazar günleri burası çok kalabalık. Vatandaşlar gelip suya girip piknik yapıyor. Bunu halk için yaptım. Gelenler ilk defa böyle yer gördük diyorlar. Tüm yerli yabancı turistleri burayı görmeye davet ediyorum” dedi.
Ailesi ile birlikte Yardere’ye dinlenmeye gelen gençlerden Zelal Bulut da, “Burası çok güzel. Yeşilin her tonu var. Şehirde biz toprakla uğraşamıyoruz. Burası teknolojiden uzak çok doğal güzel bir yer. Fotoğraf çektirmek isteyen çok güzel bir yer. Mardin güzel, turistlerin buraya gelmesini ve tanıtımını isterim” diye konuştu.

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’

Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’
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