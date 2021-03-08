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Markle: Ten rengi nedeniyle oğluma prens demediler!

08.03.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Markle: Ten rengi nedeniyle oğluma prens demediler!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in CBS televizyonunda yayımlanan şovuna konuk oldu.

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." diye konuştu

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtti.

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"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORDUM"

Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate'i ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, "Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı." açıklamasında bulundu.

Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum." ifadesini kullandı.

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PRENS CHARLES HARRY'NİN TELEFONLARINI AÇMIYOR

Prens Harry ise kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirdi.

Babası Prens Charles'ın kendisinin telefonunu açmadığını ifade eden Harry, "Babaannem Kraliçe Elizabeth ile bugüne kadar 3 kez telefonda konuştuk, babamla da 2 kez konuştuk ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı." diye konuştu.

ÇİFTİN İKİNCİ BEBEĞİ KIZ OLACAK

Harry, ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk kez duyurarak, "İlk bebeğimiz erkekti, şimdi de bir kızımız olacak." açıklamasında bulundu.

Çift, geçen ay ikinci çocuklarını bekledikleri haberini kamuoyuyla paylaşmıştı.

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