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Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, AK Parti'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2020 20:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Belediye Başkanı Hikmet Ata, partisi Demokratik Sol Parti'den (DSP) istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, AK Parti'ye geçti

DSP'den 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Marmara Ereğlisi İlçesi Belediye Başkanlığı'na seçilen Hikmet Ata, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Ata'nın AK Parti'ye geçmesi nedeniyle ilçede AK Parti İlçe Başkanlığı tören düzenledi. Törene Belediye Başkanı Hikmet Ata, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ile AK Partili Süleymanapaşa İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Hayrabolu İlçe Belediye Başkanı Osman Ünal, Kapaklı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile partililer katıldı.

Törende konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti olarak bundan sonra Marmara Ereğlisi'nde de halkın hizmetkarı olacaklarını söyledi. Tekirdağ'da yerel yönetimlerde güçlenmeye devam edeceklerini ifade eden Yel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte yatırımları artırmaya devam edeceğiz ve halkımızın bizden beklediği hizmetlerin en iyisini vermeye devam edeceğiz. Hikmet Ata'yı 2014 yılından beri biliyoruz. Halkın dertleriyle dertlenen ve onları çözmek için gayret sarf ediyor. Marmara Ereğlisi'nde halkın hizmetkarlarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz" dedi.

"ROZETİMİZİ İNŞALLAH CUMHURBAŞKANIMIZ TAKACAKTIR"

AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan da Hikmet Ata'nın AK Parti'ye geçmesinin Tekirdağ'a güzel kazanımlar sağlayacağını söyledi.
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ise aldığı kararın ilçeye ve Tekirdağ'lılara hayırlı olması temennisinde bulundu. Ata, belediye başkanı seçildikten sonra geçen sürede Marmara Ereğilisi için çok çalıştığını belirterek, "Yapılmayanları yapmaya, dokunulmayanlara dokunmaya, unutulanları hatırlamaya çalıştık. Ancak belediyemizin daha güçlü ve özellikle Ankara'dan taleplerimiz konusunda daha etkili olması gerektiğini de bu sürede gördük, anladık. Seçimlerden önce bu ilçe belediye başkanı adayı olmamla ilgili gayretini desteğini hep gördüğüm değerli Mestan Özcan'a ve bu sürecin her dakikasını paylaştığım TBMM Başkanı Mustafa Şentop hocamıza çok teşekkür ederim. Bunların desteğiyle Marmara Ereğili'mizde belediyemizde çok güçlü olacaktır. Bizi 1,5 yıllık hizmet süremizde sürekli izleyen, millet lehine aldığımız önemli kararlarda hep destekleyen bugün almış olduğumuz bu önemli karar için bizi cesaretlendiren il başkanımızda ayrıca teşekkür ederim. Şu andan itibaren Demokratik Sol Parti'den istifa ediyorum. Rozetimizi de inşallah sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır. Hepimize, Tekirdağ'a hayırlı olsun" diye konuştu.

(DHA)

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