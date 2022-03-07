Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Akşam saatlerinde Marmaray'da meydana gelen olayda, yolculardan biri, karşısında sarılarak oturan genç çifte "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Tepki gösteren yolcuyla, genç yumruklaştı. Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay anı, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

