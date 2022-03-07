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  4. Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

07.03.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere "Terbiyesizlik yapmayın neden sevişiyorsunuz" dedi. Gençlerin yanıt vermesiyle taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Akşam saatlerinde Marmaray'da meydana gelen olayda, yolculardan biri, karşısında sarılarak oturan genç çifte "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Tepki gösteren yolcuyla, genç yumruklaştı. Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.

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KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay anı, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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