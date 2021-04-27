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Marmaris’te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

27.04.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris’te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesine 65 kilometre uzaklıkta kırsal kesimde bulunan Bozburun Mahallesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri fırtınalı havada can salının sürüklendiğini tespit etti.

8 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Can salına yaklaşan ekipler elbiseleri ıslanmış 2 çocuk, 2 kadın olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen kaçakların Suriye uyruklu aynı aileden oldukları tespit edildi.

Elbise ve yiyecek verilen düzensiz göçmenler yapılan doktor kontrolünün ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin alınan ifadesinde, "Zodyak botumuz Yunanlılar tarafından el konuldu. Değerli eşyalarımızı alarak bizleri fırtınalı denize can salında bıraktılar" dedi. (DHA)

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Muğla Marmaris

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