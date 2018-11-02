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Marmaris'te Kasım ayında deniz keyfi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

Marmaris'te kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Turistler ve yöre halkı, sıcak havanın tadını yüzerek ya da güneşlenerek çıkarıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık alanda 27 dereceyi gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü.

Sonbaharın son ayı Kasım'da güzel havayı fırsat bilen Marmarisliler ve turistler, soluğu plajlarda, deniz manzaralı yürüyüş yollarında aldı. Turistlerin bir kısmı çocuklarıyla gün boyu denizde yüzerek eğlendi. Kimileri ise uzandıkları şezlonglarında kitap okuyarak dinlendi.

Marmaris'te deniz keyfi

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İngiliz ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen turistler, şezlonglarında bronzlaşmaya çalıştı.
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Kente tatil yapan İngiliz uyruklu elektronik mühendisi 41 yaşındaki Hanry Globestain, "Marmaris, her şeyiyle güzel bir şehir. Ailemle birlikte bir haftalık tatile geldik. Planladığımız kültür turlarından kalan zamanımızı denizde ve havuzda yüzerek geçiriyoruz" dedi.
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Tıbbi mümessil 28 yaşındaki Rus Elena Kurukovinikan ise, "Şu an ülkemiz buz kesiyor ama ben cennette yaşıyorum. Güneş ve denizin keyfini doyasıya çıkartıyorum. Marmaris her şeyiyle güzel bir kent" dedi.
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Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın hafta sonuna kadar süreceği bilgisini verdi.
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Anahtar Kelimeler:
sıcak hava Marmaris

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