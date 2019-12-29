HABER
  4. Marmaris'te yılbaşı öncesi şok baskın! Etiketlerini bile basmışlar!

Marmaris'te yılbaşı öncesi şok baskın! Etiketlerini bile basmışlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 02:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir otelin deposuna düzenlenen operasyonda 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi. Şüpheli F.M. (36) gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eğlencenin kalbi ve oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Saat 23.30 sıralarında kapalı olan otele düzenlenen operasyonda yapılan aramada zemin kattaki erzak deposunda farklı markalarla etiketlenmiş 1320 şişe sahte votka ve cin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında otel işletmecisi F.M., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği gözaltına alındı. Sahte olduğu belirlenen içkilerin ise imha edilmek üzere Marmaris İlçe Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. (DHA)

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
Uyuşturucu ararken 1 buçuk ton akaryakıt yakaladılar!Uyuşturucu ararken 1 buçuk ton akaryakıt yakaladılar!
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıHafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sahte içki operasyon

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Galatasaray Falcao ile güldü!

Galatasaray Falcao ile güldü!

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi! Gece yarısı define avı!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Uyuşturucu madde ararken 1 buçuk ton akaryakıt yakaladılar!

Uyuşturucu ararken 1 buçuk ton akaryakıt yakaladılar!

Somali’ye 20 kişilik sağlık ekibi taşıyan Uçan Kale, Ankara’dan havalandı

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Malatya'da iki ailenin kavgası kanlı bitti!

Malatya'da iki ailenin kavgası kanlı bitti!

İki otomobil köprü çıkışında kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Kafa kafaya çarpıştılar: Çok sayıda yaralı var!

Komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı

Komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.