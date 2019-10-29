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Marmarisliler Cumhuriyet için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:06 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına 8 bin kişi katıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına 8 bin kişi katıldı. Fener alayına katılan vatandaşlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde 2 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüdü.
Marmaris İlçe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde, saat 19.00'da fener alayı düzenlendi. Ketenci Kavşağı'nda aralarında yerleşik yaşayan İngiliz, Rus ve Alman vatandaşlar, motosikletli ve bisikletli grupların da bulunduğu yaklaşık 8 bin kişi, 2 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Ellerinde Türk bayrağı ve meşaleler bulunan, üzerinde Atatürk resimli tişörtlerle yürüyen gruba, evlerin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. 10'uncu Yıl ve İzmir marşlarının söylendiği yürüyüş boyunca 'Cumhuriyet'in Kalesiyiz' sloganları atıldı.
5 kilometrelik yürüyüşün ardından Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bando, kurulan platformda ilk olarak 10'uncu Yıl Marşı'nı çalarak meydanı dolduran kalabalıkla birlikte söyledi. Ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sıra çeşitli marşlar çalındı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlamalar son buldu. İki saat süren kutlamanın sonunda vatandaşlar dağıldı.

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