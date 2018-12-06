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NASA Mars'taki kum tepelerini görüntüledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.12.2018 07:06 | Son Güncelleme

Mars'ın yörüngesinde keşif ve araştırma yapmak için tasarlanmış çok amaçlı uzay sondası Mars Keşif Avcısı (MRO), kızıl gezegendeki T ve V harfi şeklindeki kum tepeciklerini görüntüledi.

Arizona Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından bu yılın başında kaydedilen görüntü 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı.

Mars'taki kum tepecikleri görüntülendi

Mars'ın yörüngesinde keşif ve araştırma yapmak için tasarlanmış Mars Keşif Avcısı, Kızıl Gezegen'deki kum tepeciklerini görüntüledi.
Arizona Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından bu yılın başında kaydedilen görüntü 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı.
MRO'nun bölgedeki bu görüntüyü yakalaması güneş ışığının tam olarak düştüğü açıyla da ilgili.
Mars rüzgarlı ve tozlu bir gezegen olduğu için, Kızıl Gezegen'de kum tepeleri yaygın olarak bulunuyor.
İşte yayımlanan o fotoğraf.
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Anahtar Kelimeler:
Mars kum tepecikleri Mars Keşif Avcısı Arizona Üniversitesi

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