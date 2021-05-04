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  4. Martıların göç mesaisi! İnci kefali yakalayabilmek için kıran kırana mücadele ediyorlar

Martıların göç mesaisi! İnci kefali yakalayabilmek için kıran kırana mücadele ediyorlar

04.05.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü’nde yaşayan inci kefali, suyun tersine yüzerek tatlı sulara göçü sırasında martıların bir balık yüzünden bir birleriyle yaşadığı kıyasıya mücadele kameralara yansıdı.

Martıların göç mesaisi! İnci kefali yakalayabilmek için kıran kırana mücadele ediyorlar

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederken, martılar da göç boyunca derelerden ayrılmıyor.

KIYASIYA MÜCADELE

Kimi zaman birbiriyle mücadele eden kimi zamanda dakikalarca derelerdeki taşların üzerine bekleyen martıların avı, ilginç görüntüler oluşturuyor. Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayabilen inci kefali, üremek için tatlı suyun akışının tersine göçü devam ediyor. Neslinin devamı için akıntının tersine yüzen inci kefali balıkları, önüne çıkan engelleri ise uçarak geçiyor. Bu sırada balıkları avlamak için nöbet bekleyen martılar ise kaptıkları bir balık yüzünden birbirleriyle yaşadığı kıyasıya mücadele kameralara yansıdı.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri yaz mevsimin gelmesiyle beraber gölden akarsulara doğru göçü başladı. İnci kefali ekolojik olarak bölgede bir kilit aşını oluşturuyor. Çünkü sadece balıkçılık değil, bölgedeki biyoçeşitliliğin sürmesinde önemli bir kilit taşı rolünde. İnci kefali sadece insanların değil, martıların, suda yaşayan kaplumbağaların, yılanların kısacası biyoçeşitlilikteki önemli rol oynayan bütün canlıların besin kaynağını oluşturuyor. İşte inci kefali yok olması halinde adeta duvardan bir tuğla taşı çekmişiz gibi bütün duvar bir anda yıkılır. Bu gün derelerin kenarına gittiğimiz zaman bir sürü martının adeta bir şenlik havasında akarsulara göç ettiğini görüyor ve zevke izliyoruz” dedi.

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(İHA)

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