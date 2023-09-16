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    4. Masa kırılma sesiyle aniden uyandı! Manzaraya inanamadı... Arka bahçesine göktaşı düştü

    Masa kırılma sesiyle aniden uyandı! Manzaraya inanamadı... Arka bahçesine göktaşı düştü

    16.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Fransa'nın Cher şehrinde yaşayan Communaute de Communes Sauldre et Sologne isimli kadının evinin arka bahçesine göktaşı düştü. 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece şiddetli bir ses duyan genç kadın ertesi gün kontrol etmek için dışarı çıktığında bahçe masasını parçalayan büyük kaya parçaları fark etti. Durumu yetkililere haber veren kadın 21. yüzyılda Fransa'da üçüncü kez bulunan göktaşının sahibi oldu.

    Fransa'nın Cher şehrinde yaşayan Communaute de Communes Sauldre et Sologne isimli kadın arka bahçesinden gelen seslerden sonra durumu kontrol etmek istediğinde karşılaştığı manzaraya inanamadı. Çünkü bahçesine çıktığında etrafa yayılmış halde kaya parçaları buldu. Kaya parçalarının normalden daha farklı olduğunu düşünen Sologne durumu uzay araştırma kuruluşu FRIPON/Vigie-Ciel'e bildirdi ve Fransa Astronomi Topluluğu'ndan (SAF) bir ekip araştırmaya evine geldi.

    GÖKTAŞI OLDUĞUNU KEŞFETTİLER

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    SAF başkanı Sylvain Bouley yerel haber kaynağı actu.fr'ye yaptığı açıklamada, "Hemen yola çıktık. Oraya vardığımızda hemen emin olduk. Atmosfere girdiğinde eriyen kayalardan güzel bir füzyon kabuğu vardı, iç kısmı çok berraktı, içlerinde metalin varlığını ele veren parlak çakıllar vardı... Bir gök taşının tüm özelliklerini taşıyordu." dedi.

    Ekip, göktaşının çarpma anında üç parçaya bölündüğünü ve toplam ağırlığının yaklaşık 0,7 kg olduğunu belirtti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Fransa göktaşı

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