HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Masada yemek beklerken üzerlerine gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Masada yemek beklerken üzerlerine gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

28.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir kebapçıya ait kaldırımdaki masalara, ardından da park halindeki araçlara çarptı. Masalardan birinde oturup yemek bekleyen 2 kişinin aracı son anda fark edip kaçarak kurtulduğu anlar, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir kebapçının önünde, kaldırımdaki masalara, ardından da yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durdu. Bu sırada, masalardan birinde oturup yemek bekleyen 2 kişi, aracı son anda fark edip kaçtı. Ölümden dönen 2 arkadaş, kaza sırasında savrulan parçalar nedeniyle hafif yaralandı. Hafif ticari araçtaki 4 kişiden 2’si yaralanırken, 2 kişi ise kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapisKatil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Son ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çektiSon ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

Aile boyu dolandırıcılık! 'Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

Aile boyu dolandırıcılık! 'Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

İlginizi Çekebilir

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.