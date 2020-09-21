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Maske takmayanları görünce gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetimler sırasında 72 yaşındaki bir kadın vatandaşların maske takmamasına tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında maske takmayan vatandaşlara para cezası kesildi. Ceza yazılan vatandaşlardan polise tepki verenler oldu. 72 yaşındaki bir kadın ise maske takmayan vatandaşlara sitem ederek gözyaşlarına boğuldu.

Kendisini 3 maskeyi üst üste taktığını söyleyen yaşlı kadın, "Böyle bizim sonumuz ne olacak. Onlar da taksalar maske. Onlar böyle yaparken hiçbir hastalık gitmiyor. Bakın ben kaç tane taktım maske. Maske takmıyorlar ondan hastalık yayılıyor. Bizim canımız yok mu? 72 yaşımdayım şu an üç tane maske takıyorum” ifadelerinde bulundu.

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GENÇ KADINDAN İLGİNÇ SAVUNMA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde caddede maskesiz bir şekilde dolaşıp dondurma yiyen genç kadın, polis ekiplerinin uyarısına şaşırtan bir cevap verdi. "O zaman dondurma niye satıyorlar kapatsınlar” şeklinde tepki verdi.

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(İHA)

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