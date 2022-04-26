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  4. Maske zorunluluğu kalktı! Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden eden sözler: Kritik nokta bu

Maske zorunluluğu kalktı! Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden eden sözler: Kritik nokta bu

26.04.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden bir açıklama geldi. "Korunmak istenler maske takmaya devam etmeli" diyen Prof. Dr. Ceyhan, "Salgının nereye doğru gideceğini, evrileceğini kimse bilmiyor aslında. Kritik nokta bu. Yeni bir dalga gelecek mi, gelmeyecek mi problemi var" diye konuştu.

Maske zorunluluğu kalktı! Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden eden sözler: Kritik nokta bu

Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun sona erdiğini açıkladı. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edileceği belirtildi. Alınan kararlar sonrasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Korunmak isteyenler maske takmaya devam etmeli" diyen Prof. Dr. Ceyhan "Salgının nereye doğru gideceğini, evrileceğini kimse bilmiyor aslında" diye konuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün yapıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları kameraların karşısında kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kalkmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: 3 yıl olmuştu... Kapalı alanlardaki maske zorunluluğu tamamen kaldırıldı! Toplu taşımada ise... 3 yıl olmuştu... Kapalı alanlardaki maske zorunluluğu tamamen kaldırıldı! Toplu taşımada ise...

MEHMET CEYHAN: KORUNMAK İSTEYENLER MASKE TAKMALI

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararları değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları ifade etti:

"Pratikte çok büyük değişiklikler olmadı. İnsanlar, korunmak isteyenler maske takmaya devam etmeli. Çünkü artık kendilerini korumak zorunda.

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"SALGININ NEREYE DOĞRU GİDECEĞİNİ KİMSE BİLMİYOR"

Salgının nereye doğru gideceğini, evrileceğini kimse bilmiyor aslında. Kritik nokta bu. Yeni bir dalga gelecek mi, gelmeyecek mi problemi var. Bazı ülkeler 6. dalgayı yaşıyor şuan. Bunun da nedeni Omicron'un yeni varyantları. Türkiye en azından bu varyantların gelmesini geciktirmek için en azından yurt dışından girişleri kontrol etmeli."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Fahrettin Koca Mehmet Ceyhan
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