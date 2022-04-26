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Son dakika! Bilim Kurulu toplandı... Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

26.04.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre koronavirüsle ilgili önemli kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı başladı. Kritik toplantıda, bazı alanlarda devam eden maske zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar çıkması beklenirken, açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı belirtildi.

Son dakika! Bilim Kurulu toplandı... Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika gelen habere göre Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı belirtildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında öğle saatlerinde toplanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'yla bir araya gelecek. Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Uzun bir süre sonra toplanan Bilim Kurulu toplantısında, koronavirüs sürecindeki son gelişmelerin değerlendirilmesi beklenirken, toplu taşıma ve okullarda devam eden maske zorunluluğu da masaya yatıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan bilim kurulu
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