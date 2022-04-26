Son dakika! Bilim Kurulu toplandı... Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika gelen habere göre Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı belirtildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında öğle saatlerinde toplanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu'yla bir araya gelecek. Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Uzun bir süre sonra toplanan Bilim Kurulu toplantısında, koronavirüs sürecindeki son gelişmelerin değerlendirilmesi beklenirken, toplu taşıma ve okullarda devam eden maske zorunluluğu da masaya yatıracak.



