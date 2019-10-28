HABER

Maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yüzünü maske ile kapatan motosiklet sürüsünün tehlikeli hareketleri, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yüzünü maske ile kapatan motosiklet sürüsünün tehlikeli hareketleri, çevredekiler tarafından görüntülendi.
İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte
tehlikeli hareketleri araçlarında bulunanlar tarafından tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, maske takan motosiklet sürücünün hızla giderken ayağını yere vurduğu, zaman zaman ayağa kalkmaya çalıştığı, el hareketleri yaparak yolda makas attığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
‘Bir Dünya ANAdolu’ el emeğini sergiledi‘Bir Dünya ANAdolu’ el emeğini sergiledi
Kamyonet yayaya çarptı, 1 yaralıKamyonet yayaya çarptı, 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.