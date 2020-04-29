Maskenin oluşturduğu tahrişten kurtulmanın yolunu uzmanı açıkladı: 5 ipucunu izleyin!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artık maskeler ayrılmaz bir parçamız haline geldi. Dermatolog Harold Lancer de sıklıkla kullanılan bu maskelerin cilt üzerinde bıraktığı tahrişten korunmanın yollarını anlattı.
İpucu 1: Maskenizi Her Çıkardığınızda Yüzünüzü Yıkayın
Bakteriler ellerinizden yüzünüze transfer edildiğinde özellikle yağlı bir görünüm oluşur bu da sivilcelere neden olabilir. Bu nedenle ellerinizi yıkarken mutlaka yüzünüzü de yıkamalısınız. Yüz gün boyu maskeye hapsolduğundan ve nemli bir ortam oluşturduğundan bakteriler için uygun bir ortam oluşuyor.
İpucu 2: Yüzünüzü dikkatli kurulayın
Yüzünüzü antibakteriyel bir yüz yıkama jeli ile yıkadıktan sonra, cildinizin hava ile temas ederek kurumasına izin vermeli veya temiz bir havluyla dikkatlice kurulamalısınız. Gereksiz sürtünme hassas ciltlerde daha fazla tahrişe neden olabilir.
İpucu 3: Mümkün olduğunca makyaj yapmaktan kaçının
Tahriş riskinizi azaltmak için cildinizi mümkün olduğunca temiz tutun. Ve maske takarken makyaj yapmayın.
Evde yaptığınız bir maskeyi kullanıyorsanız sıklıkla yıkamalısınız. Cildin yüzey alanının geri kalan sıcaklık ve nemiyle dengelenmesini sağlamak için maskeyi saatte bir ila iki dakika kadar çıkarın. Maskeyi tekrar kullanabilirsiniz ancak düzgün bir şekilde çıkarıldığından ve temiz kaldığından emin olmalısınız.
İpucu 5: Tahrişi tedavi etmek için merhem uygulayın
Cildinizi temiz tutmak isterken kurutmadığınızdan da emin olmalısınız. Temizledikten sonra hafif bir nemlendirici kullandığınızdan emin olun. Hyaluronik asit içeren yüz nemlendiricileri yardımcı olabilir.
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