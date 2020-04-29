Maskenin oluşturduğu tahrişten kurtulmanın yolunu uzmanı açıkladı: 5 ipucunu izleyin!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artık maskeler ayrılmaz bir parçamız haline geldi. Dermatolog Harold Lancer de sıklıkla kullanılan bu maskelerin cilt üzerinde bıraktığı tahrişten korunmanın yollarını anlattı.

İpucu 1: Maskenizi Her Çıkardığınızda Yüzünüzü Yıkayın

Bakteriler ellerinizden yüzünüze transfer edildiğinde özellikle yağlı bir görünüm oluşur bu da sivilcelere neden olabilir. Bu nedenle ellerinizi yıkarken mutlaka yüzünüzü de yıkamalısınız. Yüz gün boyu maskeye hapsolduğundan ve nemli bir ortam oluşturduğundan bakteriler için uygun bir ortam oluşuyor.

İpucu 2: Yüzünüzü dikkatli kurulayın

Yüzünüzü antibakteriyel bir yüz yıkama jeli ile yıkadıktan sonra, cildinizin hava ile temas ederek kurumasına izin vermeli veya temiz bir havluyla dikkatlice kurulamalısınız. Gereksiz sürtünme hassas ciltlerde daha fazla tahrişe neden olabilir.

İpucu 3: Mümkün olduğunca makyaj yapmaktan kaçının

Tahriş riskinizi azaltmak için cildinizi mümkün olduğunca temiz tutun. Ve maske takarken makyaj yapmayın.