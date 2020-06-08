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  4. Maskesiz sokağa çıktı, ceza kesilince 'Canımızı mı alacaksınız' diye tepki gösterdi

Maskesiz sokağa çıktı, ceza kesilince 'Canımızı mı alacaksınız' diye tepki gösterdi

İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2020 16:09 | Son Güncelleme

Karaman'da Ramazan Bayramından sonra artışa geçen koronavirüs vakalarının ardından Karaman Valiliği 84 cadde, park ve bahçe gibi alanlarda maskesiz dolaşmayı yasakladı. Bugün il sağlık müdürlüğü ve polis tarafından yapılan denetimlerde maskesiz sokağa çıkanlara ceza uygulandı. Maskesiz sokağa çıkan H.K., ceza yazan görevlilere, neden ceza yazıyorsunuz canımızı mı alacaksınız diyerek tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar da cezadan kaçtı.

Karaman'da Ramazan Bayramının hemen ardından kentteki koronavirüs vakaları artışa geçti. Mayıs ayına göre 10 kat daha fazla artışa geçtiği belirlenen pozitif vakaların ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu da şehir merkezinde bulunan 84 cadde ve sokak ile park bahçe ve umuma açık alanlarda maske takma zorunluğu getirdi. Bugün mesai saatinin başlaması ile, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polisler 84 cadde ve sokakta maske denetimi ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik kontrol yaptı.

CEZA YAZILINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Maskesiz sokağa çıkanlara tutanak tutan ekipler yazılan tutanakları cezai işlem uygulanmak üzerine Karaman İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderdi. Maskesiz dışarıya çıkan H.K. görevlilere neden ceza yazıyorsunuz canımızı mı alacaksınız diyerek tepki gösterdi.

"ENFEKTE ETTİĞİNİZ KİŞİLERİN CANI NE OLACAK?"

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin ise "Siz şu an kentteki vaka sayısını biliyor musunuz Biz kimsenin canını almıyoruz, aksine canını kurtarmaya çalışıyoruz siz kendinizi riske edebilirsiniz ama sizin enfekte ettiğiniz kişilerin canı ne olacak, onları kim yaşatacak" diye cevap verdi.

EKİPLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bir başka kadın ise ceza yazılmak üzere tutanak tutulacağını anlayınca ekiplerden kaçmaya çalıştı. Kentteki artan vaka sayılarının ardından başlatılan uygulamanın bundan böyle her gün devam edeceği öğrenildi.

(DHA)

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