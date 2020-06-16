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Maskeyi kafasına taktı, koronavirüs tavsiyesi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda turizm işletmecisi olduğu öğrenilen bir kişinin maskeyi ağzına değil kafasına takması görenleri şaşkına çevirdi. Maskenin faydası olmadığını ve kişisel temizliğe önem verilmesi gerektiğini savunan turizmci, "Maskeyi kafama takıyorum, virüsü kafama takmıyorum" dedi.

Maskeyi kafasına taktı, koronavirüs tavsiyesi verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelede korunma yöntemi olarak maskeler önemli bir rol üstleniyor. Bazı vatandaşların kurallara uygun bir şekilde kullandığı maskeleri bazıları ise ya burnunu kapatmıyor, ya çenesinin altında ya da kolunda kullanıyor.

Taksim Meydanında turizm işletmecisi olduğu öğrenilen Gökhan Durgun isimli bir vatandaşın maskeyi kafasına takması görenleri şaşkına çevirdi. Banka önünde beklerken kafasında maskeyle dolanan Durgun, görenlerin dikkatini çekti.
Maskenin faydasının olmadığını ve kişisel temizliğe önem verilmesi gerektiğini anlatan Gökhan Durgun, “Bu maskenin bana göre bir faydası yok. Önemli olan senin kişisel temizliğindir. İnsanlarla uzaktan iletişime geçtiğin zaman dikkat ettiğin zaman bence bulaşmaz. Bunu ben toplu ulaşımlarda, taksiye bindiğim zaman takıyorum, kalabalık bir ortama girdiğim zaman takıyorum. Ama genellikle sigara, su kullandığımdan dolayı mecburiyetten kafama taktım. Kişisel temizlik. Maske kullanmak bence herkesin kendi tercihidir. Kendileri nasıl istiyorsa ona göre kullanabilir. Benim gibi ağza değil kafaya takın. Maskeyi kafama takıyorum, kişisel temizliğimi önem veriyorum. Virüsü kafama takmıyorum. Ben turizmciyim. Bence Türkiye koronavirüs vakasında dünya genelinde en büyük başarıyı elde etti. Vaka sayısına ve hastanelere bakarsak bu gerçekten başarıdır. Doğu ve Batı Avrupa’ya baktığımız zaman Türkiye başarılıdır. En kısa zamanda turizmin açılması umut ediyorum. Şu an rezervasyon oranları yüksek. Önemli olan bunu Avrupa düşünsün. Biz güvenli ülkeyiz, güvenli olmasak maskeyi kafamızda taşımazdık. Bizde de bir huy vardır, temizlik” dedi.

(İHA)

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