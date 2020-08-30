Masterchef Somer Sivrioğlu’na MHP’den büyük tepki!

TV 8’de yayınlanan Masterchef programında Somer Şef’in Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamat (MSG) hakkında söylediği olumlu ifadeler MHP cephesinde tepkilere neden oldu. Sivrioğlu Çin tuzu için “İnsanlar monosodyum glutamatın kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Mantıklı kullanırsa çok önemli bir ürün” demeyi tercih etmişti. Bu sözlerin sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu Twitter hesabından Somer Sivrioğlu’nun hedef alan sert sözler sarf etti.

RTÜK VE TARIM BAKANLIĞI’NA SESLENDİ

Somer Sivrioğlu’nun yaptığı açıklamaların videosunu paylaşarak Tarım Bakanlığı ve RTÜK’ü harekete geçmeye davet eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Vahapoğlu eleştirilerini sıralamayı da ihmal etmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı, “Bu adamın yaptığı gizli reklamdır ve muhtemelen para karşılığı yapıyor. Piyasada Çin tuzu olarak pazarlanan monosodyum glutamatı (MSG) evinize sokmayın, kullanıldığı hazır yiyecekleri almayın ve özellikle çocuklarından uzak tutun” ifadelerini kullandı.

Eleştirilerinin dozunu arttıran MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, “Bu adama ‘Çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın’ diye sorulmalı. Monosodyum glutamat (MSG) yiyeceklere sahte lezzet katan, bağımlılık yapan, doyma hissini ortadan kaldıran, kalp-damar hastalıkları ve obezitenin öncelikli sebeplerindendir. Gizli reklamdır” notunu ekledi. Somer Sivrioğlu'nun kendisini eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu'na henüz bir cevap vermeyi tercih etmemesi de gözlerden kaçmadı.



