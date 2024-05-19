Şırnak'ta dehşet! Birlikte yaşadığı kadını kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün Cizre ilçesi Nur Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı darbedip, çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı.
Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti, cenaze Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaptıkaçtı'nın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.
Cinayetin ardından kaçan Haydar Ö., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Haydar Ö., başkalarına baktığını iddia ettiği kadını, yaşadıkları tartışmanın ardından öldürdüğünü söyledi.
Haydar Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)