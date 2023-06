MasterChef'te kim kazandı? 28 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren 14. yarışmacı belli oldu mu?

MasterChef All Star ile ilgili internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray,Berker, Sergen, Burcu ve son olarak Tahsin olmuştu. İşte 28 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 14. yarışmacı ve detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 14. İSİM KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 13 isim belli olmuştu. 14. isim ise kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçilecek.

27 Haziran Salı akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 13. yarışmacısı da açıklandı. Kazanan isim Tahsin oldu.

Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen yarışmacı, MasterChef All Star'ın 14. yarışmacısı seçilecek.

İLK ON ÜÇ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. Daha sonra 2019 sezonundan Suna, yine 2019'dan Eda, sonrasında Batuhan Bayır, ardından Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu son olarak Tahsin, MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.

Bu akşamki bölüm sonrasında MasterChef All star'ın ilk on dörtlüsü belirlenmiş olacak. Ana kadroya katılan son isim gecenin sonuna açıklanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021