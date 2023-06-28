MasterChef'te kim kazandı? 28 Haziran MasterChef All Star'da ana kadroya giren 14. yarışmacı belli oldu mu?

MasterChef All Star ile ilgili internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray,Berker, Sergen, Burcu ve son olarak Tahsin olmuştu. İşte 28 Haziran MasterChef All Star ana kadroya giren 14. yarışmacı ve detaylar...
Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 13 isim belli olmuştu. 14. isim ise kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçilecek.
27 Haziran Salı akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 13. yarışmacısı da açıklandı. Kazanan isim Tahsin oldu.
Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen yarışmacı, MasterChef All Star'ın 14. yarışmacısı seçilecek.
MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. Daha sonra 2019 sezonundan Suna, yine 2019'dan Eda, sonrasında Batuhan Bayır, ardından Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu son olarak Tahsin, MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.
Bu akşamki bölüm sonrasında MasterChef All star'ın ilk on dörtlüsü belirlenmiş olacak. Ana kadroya katılan son isim gecenin sonuna açıklanacak.
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021