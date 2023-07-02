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MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya kim girdi? 2022 grubu yarışıyor!

02.07.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te ana kadroya giren yeni yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Sevilen programda şimdiye kadar yarışmış seçili yarışmacılar, MasterChef All Star ana kadroya girebilmek için tekrar yarışıyorlar. Bu hafta 2022 sezonunda yarışan yarışmacılar arasından seçme yapılıyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya kim girdi? İşte konuya ilişkin detaylar...

MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? MasterChef All Star ana kadroya kim girdi? 2022 grubu yarışıyor!

MasterChef All Star ile ilgili internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Şimdiye kadarki tüm sezonlarda başarılı olan yarışmacılar, All Star'a girebilmek için ter döküyor. MasterChef All Star 14 Haziran'da başladı. Ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırasıyla Güzide, Suna, Eda,Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray,Berker, Sergen, Burcu, Tahsin, Dilara ve son olarak Mert olmuştu. İşte 2 Temmuz MasterChef All Star ana kadroya giren 16. yarışmacı ve detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSUNA GİREN 15. İSİM KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 15 isim belli olmuştu. 16. isim ise kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan yarışmacılar arasından seçilecek.

2 Temmuz Pazar akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 16. yarışmacısı açıklanacak. Seçilen yarışmacı henüz belli olmadı.

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Gecenin sonunda tabağı en fazla beğenilen isim, MasterChef All Star'ın 16. yarışmacısı seçilecek.

İLK ON BEŞ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. Daha sonra 2019 sezonundan Suna, yine 2019'dan Eda, sonrasında Batuhan Bayır, ardından Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu, Tahsin Dilara ve son olarak Mert, MasterChef All Star kadrosuna girmeyi başaran isimler oldular.

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Geçen akşamki bölüm sonrasında MasterChef All star'ın ilk on beşlisi belirlenmiş oldu. Ana kadroya katılan son isim 2021 sezonunda yarışmış olan Mert oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

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TV8 masterchef türkiye Güzide Mertcan ele

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