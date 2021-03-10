Mate 40 ailesine yeni üye: Huawei Mate 40E tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 40 ailesini geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtmıştı. Bu ailede Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ gibi modeller yer alıyordu. Özellikle Mate 40 Pro+ ailenin en dikkat çeken modellerinden biriydi. Çinli şirket şimdi ise bu aileye, daha önce sızıntılarda adı görünen yeni bir üye ekledi: Huawei Mate 40E.

HUAWEİ MATE 40E ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 40E'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde kavisli bir OLED ekran var. Bu ekran beklendiği üzere 90 Hz yenileme hızına sahip. Böylece, özellikle oyunlarda daha iyi bir deneyim sunulabiliyor. Tıpkı pek çok Xiaomi modelinde olduğu gibi ekranının sol üst köşesinde nokta çentik bulunduran telefon, bu çentikte 13 MP'lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Telefon gücünü ise Kirin 990E işlemcisinden alırken, bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Bu noktada Android 10 tabanlı EMUI 11 ile gelen Mate 40E'nin 40W hızlı şarj desteğine sahip 4.200 mAh'lik bir pile sahip olduğunu da belirtelim.

Mate 40E'nin arka kısmında, Mate 40 ailesinde gördüğümüz halka kamera kurulumu var. Bu kurulumda 64 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera bulunuyor. Telefon 5G desteğine de sahip. Bu da oldukça hoş görünüyor.