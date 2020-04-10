Matlaşan bardakları bu yöntemlerle ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz!

Yukarıdaki yöntem ile bardakları kaynattık, bu yöntemde de fırçalıyoruz. Biraz işkence yapıyoruz gibi geldi bana sanki?

Gerekli malzemeler: Büyük bir tencere, bir adet limon, bir çay kaşığı tuz ve bir miktar su. Tencerenin içine bardakları yerleştirin, bardakların dört bir yanına su değecek şekilde sıcak suyu ekleyin. Ardından limon suyu ve tuzu da ekledikten sonra 10 dakika kadar tencereyi yemek pişiriyormuş gibi kaynatın. Son olarak, bardakları ılık suyun altında durulayın. İşte bu kadar!

Hayır mecazi olarak değil, gerçek anlamda fokur fokur kaynatacağız!

Her gün gerek elde, gerek bulaşık makinesinde yıkıyoruz ama muhakkak, su lekeleri kalıyor. Hele de zamanla matlaşmaya, puslanmaya ve ışıltısını kaybetmeye başlayınca bana geliyorlar resmen! Sizi bu dertten kurtarmak için kollarımı sıvadım ve matlaşan cam bardaklarımızı nasıl eski haline getirebiliriz diye araştırdım. Bununla da yetinmeyip hepsini tek tek denedim!

Gerekli malzemeler: Kullanmadığınız bir adet diş fırçası, sıradan diş macunu.

Diş fırçanıza, günlük kullandığınız diş macununu sıkın ve ıslatın. Ardından matlaşan bardağınızın içini ve dışını dairesel hareketler ile güzelce fırçalayın. Bu işlemin ardından bekletmeden bardağınızı ılık su ile durulayın. Bardağınız tekrar ışıl ışıl!

LİMON VE TUZ!

Limon ve tuz ikilisi, tekilanın yanında tüketilmesinin haricinde birleştikleri zaman temizlik voltranını oluşturuyor olmaları ile ünlüdür.

Gereken malzemeler: Başlıktan da anlaşıldığı üzere, limon, tuz ve malum bardaklar!

İkiye böldüğünüz limonu, tuza bandırın. Ardından matlaşan bardakların içini ve dışını kuvvetli bir şekilde ovun. En son ılık sudan geçirin ve bu kadar!

İşlem sırasında elinizde yara olmamasına dikkat edin.

SİRKESİZ ASLA!

Bilindiği gibi sirkenin girmediği bir temizlik, asla gerçek bir temizlik değildir!

Burada yapmanız gereken tek şey: Bulaşık makinenizin parlatıcı gözüne elma sirkesi koymak! Bardaklarınızın asla sirke kokmayacağından emin olabilirsiniz. Hatta isteyen kişiler, bir miktar sirkeyi, bardakların üzerine gezdirebilirler.

KARBONATIN GÜCÜ!

Gerekli malzemeler: Bulaşık süngeri ve birkaç yemek kaşığı karbonat.

Hafif ıslattığınız süngerin yumuşak yani sarı kısmının (yeşil kısmı değil) üzerine biraz karbonat dökün. Ardından, bardağınızın iç ve dışını bu süngerle ovun ve su ile durulayın. Bardaklarınız ilk gün aldığınız gibi olacaktır!

Herkese şimdiden kolay gelsin!

