Mayardit ve Machar barış anlaşmasını uygulamada kararlı

HARTUM (AA) - Sudan yönetimi, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile silahlı muhaliflerin lideri Riek Machar'ın, barış anlaşmasında meydana gelebilecek olası bir ihlalin birlikte giderilmesi konusunda anlaştığını duyurdu.
Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Sudanlı taraflar arasındaki barış anlaşmasının garantörü olan Sudan'ın, Mayardit ile halihazırda başkent Hartum'da bulunan Machar arasında telefon görüşmesi organize ettiğini, görüşmede liderlerin, barış anlaşmasında yaşanabilecek herhangi bir ihlalin giderilmesi konusunda anlaştığını" kaydetti.
Ahmed, iki liderin ayrıca, olası ihlallerin çözümü için telefon görüşmelerinin devam etmesi konusunda da fikir birliğine vardığını duyurdu.
Mayardit'in, barış anlaşmasının imzalanması dolayısıyla Hartum'da düzenlenecek kutlamalara katılmak üzere Sudan'a geleceği bilgisini paylaşan Ahmed, "Mayardit'in Sudan'a gerçekleştireceği ziyarette Güney Sudanlı muhalif gruplarla görüşmek istediği ve Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da düzenleyeceği kutlamaya katılması için de Machar ve tüm muhalif grupların liderlerine davet göndereceğini" aktardı.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 12 Eylül'de düzenlenen 33. Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.
Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı
Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki
Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum