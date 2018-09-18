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Mayardit ve Machar barış anlaşmasını uygulamada kararlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 05:55 | Son Güncelleme

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile silahlı muhaliflerin lideri Riek Machar, barış anlaşmasında yaşanabilecek olası ihlallerin birlikte giderilmesi konusunda anlaştı

HARTUM (AA) - Sudan yönetimi, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile silahlı muhaliflerin lideri Riek Machar'ın, barış anlaşmasında meydana gelebilecek olası bir ihlalin birlikte giderilmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Sudanlı taraflar arasındaki barış anlaşmasının garantörü olan Sudan'ın, Mayardit ile halihazırda başkent Hartum'da bulunan Machar arasında telefon görüşmesi organize ettiğini, görüşmede liderlerin, barış anlaşmasında yaşanabilecek herhangi bir ihlalin giderilmesi konusunda anlaştığını" kaydetti.

Ahmed, iki liderin ayrıca, olası ihlallerin çözümü için telefon görüşmelerinin devam etmesi konusunda da fikir birliğine vardığını duyurdu.

Mayardit'in, barış anlaşmasının imzalanması dolayısıyla Hartum'da düzenlenecek kutlamalara katılmak üzere Sudan'a geleceği bilgisini paylaşan Ahmed, "Mayardit'in Sudan'a gerçekleştireceği ziyarette Güney Sudanlı muhalif gruplarla görüşmek istediği ve Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da düzenleyeceği kutlamaya katılması için de Machar ve tüm muhalif grupların liderlerine davet göndereceğini" aktardı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 12 Eylül'de düzenlenen 33. Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Riek Machar Salva Kiir Mayardit Sudan

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