Maymun çiçeği virüsü: İngiltere'de vaka sayısı 20'ye yükseldi, hükümet aşı stoğunu artırıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Javid, "Virüse karşı etkin aşılardan daha fazla doz temin ettik" dedi.

Sajid Javid bugün yaptığı açıklamada 11 kişide daha maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini söyledi.

İngiltere'de daha önce vaka sayısı 9 olarak açıklanmıştı.

İngiltere'de virüse karşı kaç doz aşı yapılması gerekeceği ya da mevcut aşı stoğunun miktarına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

Maymun çiçeği virüsü için özel olarak geliştirilmiş bir aşı yok ancak çiçek hastalığı aşıları, maymun çiçeğine benzerlik taşıması nedeniyle iyi bir koruyuculuk sağlayabiliyor.

Daha önce Orta Afrika ve Batı Afrika ülkeleri dışında çok nadiren görülen maymun çiçeği virüsü İngiltere dışında İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Belçika, ABD, Kanada ve Avustralya'da da tespit edildi.

İspanya'da vaka sayısı bugün 21'e yükseldi.

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Çiçek hastalığına benzeyen virüsün ilk belirtileri; ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik.

Genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılan bir döküntü de görülebiliyor.

Hastalığa yakalananlar aşısız olsalar dahi çoğu zaman hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde atlatabiliyorlar.

Virüs, maymun çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas halinde ya da vücuttaki deri sıyrıkları, solunum yolu, gözler, burun veya ağız yoluyla bulaşabiliyor.

Cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla da virüse yakalanmak mümkün.

Virüs ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar ya da yatak takımı ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla yayılabiliyor.

