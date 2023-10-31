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    4. Maymunun kaçırdığı üç yaşındaki çocuk uçurumun kenarında bulundu! "Her şey birkaç saniye içinde oldu"

    Maymunun kaçırdığı üç yaşındaki çocuk uçurumun kenarında bulundu! "Her şey birkaç saniye içinde oldu"

    31.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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    Üç yaşında bir kız çocuğu, tehlikeli bir şekilde uçurumun kenarına bırakılmadan önce vahşi bir maymun tarafından kaçırıldı. Ailesinin yanından kaçırılan küçük çocuk uçurumun kenarında korkmuş halde bulundu. İsmi açıklanmayan üç yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Maymunun kaçırdığı üç yaşındaki çocuk uçurumun kenarında bulundu! "Her şey birkaç saniye içinde oldu"

    Çin'in güneybatı Guizhou eyaletindeki Liupanshui bölgesinde çiftlik işleriyle meşgul olan bir aile üç yaşındaki kızlarının kaybolduğunu fark etmedi. Polisin ormandaki dik, dağlık yollarda yaptığı aramanın ardından kız, sonunda bir uçurumun yakınındaki bir çalılığın içinde bulundu. Küçük olaya ilişkin hiçbir şey söylemezken çalılıkların olduğu bölüme gelme şekli sorulduğunda ise maymun taklidi yaptı.

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    "HER ŞEY BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE OLDU"

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    Baba ve eşi çocuklarını gölgede bir ağacın altında bıraktıklarını söylerken, "Her şey birkaç saniye içinde oldu. Arkamı döndüğümde çocuğun gitmişti. Hepimiz çok endişeliydik. Köylülerden yardım istedik ve hemen polise haber verdik. Köylüler büyük bir maymunun uçurumun olduğu bölüme doğru gittiğini söylediğinde aramalarımızı o yöne çevirdik" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin maymun

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