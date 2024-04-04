Mazbata meydan muharebesi! 600 oy farkla kazandı ama... Muhtarın 'ikametgah' detayı her şeyi değiştirdi

Adana'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde en çok oyu alıp muhtarlığı kazanan İsa Karagöz, ikametgahının başka mahallede olduğu belirlenince mazbata, ikinci sıradaki mevcut muhtar Ahmet Kırtay'a verildi. Bu kararın ardından iki muhtar adayının destekçileri taş ve sopalarla kavga etti. Polis, tarafları biber gazı ve cop kullanarak dağıttı.

600 OY FARKLA KAZANDI AMA...

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde bin 300 oy alan İsa Karagöz, 700 oy alan mevcut muhtar Ahmet Kırtay’ı geride bırakıp, seçimi kazandı. Kırtay, İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunarak Karagöz’ün ikametgahının mahallede bulunmadığını öne sürdü.

MAZBATA İKİNCİ SIRADAKİ ADAY VERİLDİ

İtirazı değerlendirip, haklı bulan seçim kurulu, mazbatayı ikinci olan Ahmet Kırtay’a verdi. Bunun üzerine İsa Karagöz’ün destekçileri, ikametgahının Kırtay’ın muhtarlığı döneminde değiştirildiği iddiasıyla karara tepki gösterdi.

TAŞLI-SOPALI KAVGA

Mahallede karşı karşıya gelen Kırtay ve Karagöz’ün destekçileri, birbirine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis, havaya ateş açıp, biber gazı ve cop kullanarak kalabalığı dağıttı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Kavga ve polisin müdahale anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





