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Özgür Özel'den ses getirecek çıkış! 'Artık birinci partiyiz' dedi ve ekledi 'Erdoğan'ı arayacağım'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.04.2024 09:45
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31 Mart seçimlerinin ardından siyasi arenadaki hareketlilik devam ediyor. Bayramın yaklaşmasıyla CHP lideri Özgür Özel merak edilen detayı açıkladı. Canlı yayına katılan Özel, Erdoğan'ın geçen bayramda kendini aramadığını belirterek, "Geçen bayram o birinci partiydi ben seçim başarısı elde etmiştim. Onun araması münasip olurdu beni aramadı diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer." dedi.

Özgür Özel'den ses getirecek çıkış! 'Artık birinci partiyiz' dedi ve ekledi 'Erdoğan'ı arayacağım'

Türkiye tarihi bir seçimi geride bıraktı. CHP ilk kez bir seçimde AK Parti'den fazla oy aldı. Çok konuşulan seçimin yankıları hala devam ederken CHP lideri Özgür Özel Halk TV'de Yeni Bir Sabah programında Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Bir önceki bayramda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aramadığını belirten Özel önümüzdeki haftaki bayramda Erdoğan'ı arayacağını duyurdu. Özgür Özel'in 'Artık birinci partiyiz' sözleri ise dikkat çekti.

1

İşte Özel'in konuşmasından satır başları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aramadı. Geçen bayram o birinci partiydi ben seçim başarısı elde etmiştim. Onun araması münasip olurdu beni aramadı diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer. En sert muhalefeti yapacağım kendisine o ayrı.

2

"ARAMAK BİZE DÜŞER"

CHP bir önceki bayramda bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partidir. Bu çok önemli. Bunu sürdürebilmek lazım. Ben Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak, iki insan olarak baktığımızda yaşımızda müsait aramak bize düşer. Ben bu bayramda ararım. Ulaşırız, ulaşmayız ayrı konu.

3

"HER YERDE EV SAHİBİYİZ"

Bundan sonra nüfusun yüzde 65'ine belediyecilik hizmeti verecek, ekonomik dağılımın yüzde 86'sının bulunduğu yere belediyecilik hizmeti verecek ve bunu 5 yıl süreyle yapacak biziz. Erken seçim Meclis kararıyla olabilir ama belediye seçimleri Anayasa'a-ya göre 5 yılda bir olur. Erdoğan bize oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yenimahalle'yi, İstanbul Kısıklı'yı, Üsküdar'ı, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'yı biz yönetiyoruz. Ankara'da eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. Artık her yerde ev sahibiyiz. Aramak bize düşer. Diyalog kanallarının açık kalmasını sağlamak amacıyla bir tek bayramda görüşmek için değil Sayın Erdoğan'ı arayacam ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım. Devlet Bey aramadı ama kendisi Genel Kurul başarımdan dolayı aramıştı. Ben kendisini kongresinden dolayı aradım, geçmiş olsun demek için aradım. Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez.

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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