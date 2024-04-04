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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı! "Konuşmaya hazırım" diyerek göndermede bulundu: Yeter ki sandalye kırık olmasın!

04.04.2024 11:49
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31 Mart'ta en yakın rakibine yüzde 10 fark atarak seçimleri kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben buradan açık ve net söylüyorum ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var. Yeter ki sandalye kırık olmasın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı! "Konuşmaya hazırım" diyerek göndermede bulundu: Yeter ki sandalye kırık olmasın!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen mazbata töreninde konuştu. Tuzla'da belediye başkanı seçilen Eren Ali Bingöl'e henüz mazbata verilmemesine tepki gösteren İmamoğlu, Beykoz ve Gaziosmanpaşa'daki itirazlar ve oyların yeniden sayılmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrı yapan İmamoğlu,"Yeter ki sandalye kırık olmasın" diye konuştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Bu seçim Türkiye siyasi tarihinin en önemli kırılmalarından birisidir. Ve artık geriye dönüş olmaz. Demokrasi bir kere uyandı mı, özgürlük bir kere hayat buldu mu ondan kimse kaçamaz. Geri dönüş çabaları nafile çabalar olur.

-Hatırlayın 31 Mart 2019 gecesi AA’nın veri akışını kesmesiyle başlayan süreçte ne yazık ki bir anlayışla mücadelemiz vardı. O anlayış makamları ya da bir seçim bölgesini, İstanbul’u kendi mülkü gibi gören bir anlayış tabi bu anlayışın neler yaptığını birlikte gördük.

"ESASLI BİR DEMOKRASİ DERSİ ALDILAR"

-Millet iradesini hiçe sayan o anlayış 23 Haziran 2019’da aslında esaslı bir demokrasi dersi aldı. Ama maalesef buradan yeterince ders çıkartmadı.

-2019’da başlayan o süreç bugüne kadar farklı boyutlarıyla birlikte aralıksız bir şekilde devam etti. 5 yıl boyunca bizleri engellemek, başarısız kılmak için ellerinden geleni yaptılar. Dönem dönem fazlasıyla gerçek dışı suçlamalar ve iftiralarla bizi halkın gözünde küçük düşürmeye çalıştılar.

-Siyasi maksatlı mesnetsiz davalarla her gün ayrı bir teftiş ve soruşturmayla bizi yıldırmaya uğraştılar. Tabi 5 yıl boyunca onlar bizimle uğraşırken biz ise gerçek hayata, milletin bize yüklediği sorumluluğa yani İstanbul’un sorunlarıyla mücadele ettik.

-Pazar günü yapılan seçimde yalnızca bizim 5 yıllık performansımız oylanmadı. Aynı zamanda hukuk ve demokrasi dışı yöntemlerle siyaseti dizayn etmeye çalışan, kendini milletin üzerinde gören anlayışın meşruiyeti de oylandı.

-Oylamanın sonucu ortadadır. Milletin iradesini beğenmeyip kendi isteklerini dayatanların halkın seçilmiş temsilcilerini yok sayıp engellemeye çalışanların, devletin, hukukun, yargının ve demokrasinin ayarlarıyla oynayanların milletin vicdanında yeri olmadığını milletimizin asil tavrı sandıkta tescil etmiştir.

"TUZLA'DA DERDİNİZ NE? NEDEN MAZBATA VERİLMİYOR?"

-Derdiniz ne? Tuzla'da Eren Ali Bingöl'e neden mazbata verilmiyor? Zamana mı ihtiyacınız var? %11 farkla kazanmış adayımızın mazbatayı ne zaman alacağı belli değil.

-Amacınızı ne öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken. Seçimden sonra, hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor.

-Çok ayıp, böyle bir kamu ahlakı olamaz. Hangi yetkiyle yapıyorsun?

-İBB müfettişlerini görevimi devralır almaz hemen görevlendirdim. İhaleyi veren de alanda rahat olmasın. Birebir ucu ucuna takip edeceğimi buradan söyleyeyim.

BEYKOZ VE GAZİOSMANPAŞA TEPKİSİ: "TELAŞINIZ NE?"

-Beykoz ve Gaziosmanpaşa’da tüm sandıkları yeniden sayma konusundaki telaşınız ne? Bunu yapmayın. Haksızlık yapıyorsunuz ama haksızlığın ötesinde başka kötülüklere fırsat veriyorsunuz.

"KİMSE ŞÜPHE DUYMASIN"

-Gözümün nuru gibi Beykoz’daki seçim sonucuna, gözümün nuru gibi Gaziosmanpaşa’taki seçim sonucuna buradaki her zaman adaleti önde tutan parti yöneticilerimle birlikte, takip edeceğimizden kimse şüphe duymasın. Yaptığınız adaletsizlikler işinize yaramıyor.

-Bu tür politikalar nedeniyle sadece partiniz güç kaybetmiyor millete de zarar veriyorsunuz.

ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

-Ben buradan açık ve net söylüyorum ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var. Yeter ki sandalye kırık olmasın.

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