'Akşener emin olmasın' dedi, Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı: Koltuğu altından çekip alabilir!

6"MANSUR YAVAŞ DETEKLİ BİRİ ÇIKARSA..."

"Bu arada hiç gündeme gelmeyen bir seçenek de olabilir. İYİ Parti'de hala Mansur Yavaş'ı sevenler var. Yavaş'ın aklından İYİ Parti'nin başına geçmek gibi bir düşünce geçmiyordur fakat Akşener bu durumdan ötürü karşısına rakip çıkmayacağını düşünebilir. Ama Mansur Yavaş destekli biri çıkarsa kaybedebilir.