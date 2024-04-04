'Akşener emin olmasın' dedi, Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı: Koltuğu altından çekip alabilir!

İYİ Parti'den 31 Mart seçimlerinde alınan beklenmedik sonuçların yankıları sürüyor. Millet İttifakı'ndan ayrılarak tek başına girdiği seçimlerde sadece il olarak Nevşehir'i ve 24 ilçeyi kazanan İYİ Parti'de oy oranı ise yüzde 3.77'de kalmıştı. Alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü seçimli kurultay kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken, gazeteci İsmail Saymaz'dan çok konuşulacak 'Mansur Yavaş' kulisi geldi. Saymaz'ın İYİ Parti, MHP ve Zafer Partisi'yle ilgili 'birleşme' iddiası da dikkat çekti.
Sözcü TV'de katıldığı programda önemli değerlendirmelerde bulunan Saymaz, Yavaş'ın İYİ Parti içindeki gücünün altını çizerken şu ifadeleri kullandı:
"Bu arada hiç gündeme gelmeyen bir seçenek de olabilir. İYİ Parti'de hala Mansur Yavaş'ı sevenler var. Yavaş'ın aklından İYİ Parti'nin başına geçmek gibi bir düşünce geçmiyordur fakat Akşener bu durumdan ötürü karşısına rakip çıkmayacağını düşünebilir. Ama Mansur Yavaş destekli biri çıkarsa kaybedebilir.
Yani İYİ Parti'ye Mansur Yavaş ağırlığını koyarsa, Meral Akşener'in altından koltuğu çekip alabilir. Meral Akşener bu saatten sonra bence o kadar da emin olmasın. Eğer isterse Yavaş, İYİ Parti'de değişim için popülariteye de sayngılığa da güvene de sahip.
Yavaş'ın tek başına aldığı oy, İYİ Parti'nin Türkiye çapında aldığı oydan fazla. Eğer isterse Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin yönetimini belirler. Kendisinin aday olacağını zannetmiyorum ama siyasette ne olacağını kestirmek mümkün değil.
Gelecekte bir gün Mansur Yavaş, eğer isterse İYİ Parti'nin kaderini tayin edebilir. İYİ Parti'de istediğini lider yapabilir, istediği müdahaleyi yapabilecek desteğe sahip. Ankara'daki bütün İYİ Partililer Mansur Yavaş'ın yanında."