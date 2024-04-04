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  4. 'Oylar parayla satılıyor' iddiası! Banka dekontunu bile paylaştı... Seçim günü hesabına göndermişler

'Oylar parayla satılıyor' iddiası! Banka dekontunu bile paylaştı... Seçim günü hesabına göndermişler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.04.2024 08:00
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin yankıları sürerken, 'oy parası' iddiası gündem yarattı. Banka dekontlarını canlı yayında gösteren gazeteci Saygı Öztürk, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Adayların, kendisine oy vermesi için ya da sandığa gitmemesi için seçmenlere para dağıttığını belirten Öztürk'ün gösterdiği dekontta 'oy parası' yazması da dikkat çekti. Söz konusu paranın seçim günü gönderildiğini söyleyen Öztürk, hesaba geçtiği tarihin ise 2 Nisan olduğunu belirtti.

'Oylar parayla satılıyor' iddiası! Banka dekontunu bile paylaştı... Seçim günü hesabına göndermişler

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sandıktan çıkan sürpriz sonuçların yankıları sürerken, gazeteci Saygı Öztürk'ten gündem yaratacak bir iddia geldi.

"OYLAR PARAYLA SATILDI" İDDİASI

Oyların parayla satıldığını iddia eden Öztürk, Sözcü TV canlı yayınında bir de kanıt olarak banka dekontu gösterdi.

DEKONTTAKİ AÇIKLAMA: "OY PARASI"

Söz konusu dekontta bir bankanın Kırşehir şubesine 5 bin TL yatırıldığı yer alırken, açıklama kısmında ise açık açık 'Oy parası' yazması dikkat çekti.

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OY VERDİĞİNİ NASIL KANITLIYOR?

Söz konusu parayı gönderen tarafın seçimleri de kazandığını belirten gazeteci Öztürk, "Peki o adaya oy verdiğini nasıl kanıtlıyorlar?" sorusuna da yanıt verdi. Öztürk, yeminler edildiğini ya da oy kullanırken fotoğraf çekildiğini belirtti.

31 MART'TA GÖNDERMİŞ, 2 NİSAN'DA HESABA YATMIŞ

Gazeteci Öztürk, seçim sonuçlarının hemen ertesinde 2 Nisan tarihinde paranın hesaba gönderildiğini söylerken; söz konusu paranın aslında 31 Mart seçim günü gönderildiğini ancak seçimden sonra hesaba geçtiğini belirtti.

ŞKLŞİ

"SANDIĞA GİTME" TEKLİFİ

Bazı durumlarda seçmenin 'Ben asla başka partiye oy vermem' dediğini belirten Öztürk, o durumlarda da para veren adayların "Tamam kardeşim bize verme ama kendi partine de verme. Git ye iç, eğlen" diyerek para teklif ettiğini iddia etti.

Öztürk, "Artık oy dendiği zaman hemen mutlaka para lafı da geçiyor" diye konuştu.


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