Mazhar Alanson müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türk pop-rock müziğin efsane seslerinden Mazhar Alanson, Üsküdar'da müzikseverlerle buluşacak.

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Alanson, 21 Aralık'ta Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Fuat Güner ve Özkan Uğur'la kurdukları MFÖ grubuyla tanınan sanatçı, en bilinen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.

Alanson'un "Her Şey Çok Güzel Olacak" ve "Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar" isimli solo albümlerinin yanı sıra "Mazhar Olmak" adlı bir de kitabı bulunuyor.

