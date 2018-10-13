MCHC nedir? MCHC düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? MCHC kan değeri nedir?

MCHC kan testi, kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin yoğunluğunu ölçmek için yapılır. MCHC, düşük veya yüksek değerleri ile anemi türlerinin belirlenmesinden de kullanılır. Fakat sadece MCHC kan testi ile anemi olup olunmadığı tespit edilemez. MCHC, ana kan sayımı testlerinden bir tanesidir. Peki MCHC nedir ve neden yapılır? MCHC düşüklüğü veya yüksekliği ne anlam gelir? MCHC kan değeri nedir? MCHC kan testine dair merak edilenleri haberimizde derledik. MCHC NEDİR? MCHC, İngilizce mean corpuscular hemoglobin concentration kısaltmasıdır ve kırmızı kan hücrelerindeki (alyuvar) hemoglobin yoğunluğu anlamına gelir. MCHC kan testi analizi sırasında yapılan tam kan sayımı CBC 'nin standart bir parçasıdır. MCHC, daha çok kansızlık yaşayanlar için buna neden olan şeyi tespit etmek için yapılan bir testtir. MCHC düşüklüğü ve yüksekliği ile hemoglobin yeterliliğine bakılır. MCHC kan testi ile ölçülen hemoglobin ise kanda oksijen taşınması ile sorumludur. Hemoglobin düşüklüğü nedeniyle hastada görülen bazı belirtiler nedeniyle MCHC kan testi yapılması istenir.

MCHC KAN TESTİ NEDEN YAPILIR? MCHC kan testi, baygınlık ve halsizlik gibi veya enfeksiyonların kanama ve morarma gibi durumlarda doktora başvurduğunuzda uzman tarafından yapılan bir testtir. MCHC testi, bir kan testi olup kişinin elinden veya kolundan kan alınmasıyla yapılır. MCHC seviyesi yüksekse, kişide anemi (kansızlık) olma ihtimali yüksektir. Folik asit eksikliği, karaciğer hastalığı, sferositoz (ırsi olarak kanda sferosit bulunması) veya B12 vitamin eksikliği gibi durumlar da anemiye sebebiyet veren durumlardır. MCHC seviyesinin yüksek olması genellikle cilt yanıklarında görülür. Eğer ki MCHC oranı düşükse bu kişide demir eksikliği anemisi ya da talasemi (Akdeniz anemisi) olduğunu gösterebilir. MCHC DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR? MCHC kan testi ile alyuvarlardaki hemoglobin yoğunluğu ölçüldüğünü söylemiştik. Hemoglobin ise kan hücrelerinde vücudun ihtiyacı olan oksijeni taşımakla sorumlu olması nedeniyle yoğunluğu önemlidir. MCHC düşüklüğü ise hemoglobin miktarının yeterli olmadığını ortaya çıkarır. Hemoglobin, oksijen taşınmasını ise +2 yüklü demir içeren hem molekülleri ile bağlar. Demir içeren protein olan hemoglobin düşüklüğü ise anemi yani kansızlık oluşumuna neden olur. Yapılan test sonuçlarına göre 28 ile 32 g/dL’den aşağı çıkmasına MCHC düşüklüğü denir. Eğer 28’den düşük ise hemoglobin yoğunluğu aşırı düşük demektir.

MCHC DEĞERİNİN DÜŞÜK ÇIKMASININ NEDENLERİ NEDİR? MCHC değerinin düşük çıkması, hemoglobin yoğunluğunun az olması nedeniyledir. Bu da vücutta bazı vitamin ve minarellerin üretiminde bir sıkıntı var demektir. Buna bazı hastalıklar neden olabileceği gibi beslenme türüne bağlı da olabilir. Başlıca MCHC düşüklüğü nedenleri şunlardır; Hipokromik anemi (Alyuvarların taşıdığı hemoglobin miktarının çok düşük düzeyde olduğu, alyuvarların çaplarının ve sayılarının azaldığı, demir eksikliğine ilgili olarak biçimlen anemi çeşidi.) Kan kaybı

Demir eksikliği.

Demir açısından yetersiz beslenme

Demir emilim problemleri

Kanama ile demir kaybı

İdrar ile demir kaybı

Aşırı sıvı alımı

Gebelik

Talasemi (Akdeniz Anemisi)

Vücuttan bir yerden devamlı kan kaybı görülmesi, mesela devam eden mide, hemoroid ve peptik ülser kanaması

Bağırsakta demir emme problemi

Gastrointestinal tümör

Genito-böbrek taşı nedeniyle akciğer yolu kanaması

Kadınlarda aşırı adet kanaması MCHC NORMAL DEĞERLERİ NEDİR? Normal değerler laboratuvara bağlı olarak değişebilir. Ortalama hemoglobin konsantrasyonu için referans aralıkları aşağıdaki gibidir:

Yetişkinlerde: 33-36 g/dL Yenidoğan bebeklerde: 30-36 g/dL 1-3 günlük bebeklerde: 29-37 g/dL 1-2 haftalık bebeklerde: 28-38 g/dL 1-2 aylık bebeklerde: 29-37 g/dL 3 ay- 2 yaş: 30-36 g/dL 2 yaştan daha büyük bebeklerde: 31-37 g/dL MCHC DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR? Kandaki hemoglobin düşüklüğünün bazı belirtileri vardır. Özellikle oksijen ihtiyacı tam olarak karşılanamaması nedeniyle vücutta bazı rahatsızlıklar yaşanacaktır. Bu tip durumlarda doktorunuza görünmeniz halinde sizden MCHC kan testi isteyebilir. MCHC düşüklüğü belirtileri başlıca şunlardır; Halsizlik

Güçsüzlük

Enfeksiyonlar

Kanamalar

Ciltte kanamalar

İltihaplanmalar

Baş ağrısı

İshal

Nefes darlığı

Taşikardi MCHC YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR? MCHC kan değerinin düşük olması kadar yüksek çıkması durumu da önemlidir. Ortalama hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) seviyesi %33’den yüksekse bu duruma MCHC yüksekliği denir. Kırmızı kan hücresi üretiminde gerekli olan B12 ile folik asittir. Yüksek MCHC seviyelerinde ise makrositer anemi hastalığına sahip olma ihtimaliniz vardır. Ayrıca MCHC Yüksekliğine Folik asit eksikliği, karaciğer hastalığı, kalıtsal sferositler ve B12 vitamini eksikliği neden olabilmektedir.

MCHC YÜKSEKLİĞİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR? MCHC kan değerinin yüksek çıkmasının bazı nedenleri vardır. Bu değeri normale döndürmek için yapılacak tedavi yöntemi ise bu duruma sebep olan soruna göre değişir. MCHC yüksekliğinin normale döndürülmesi için; kortizon kullanımı, dalak alma ameliyatı ve kan nakli gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir. Doktor genellikle kortizon ilaçları kullanarak tedavi eder. Bu yöntemde önce ağır ilaçlar verilir. Daha sonra zamanla ilaçların dozu azaltılır. Tedavide ileri derece anemilerde dalağın alınmasına kadar gidebilir. MCHC YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ NEDİR? MCHC kan testi ile tespit edilen hemoglobin yoğunluğunun düşük çıkması kadar yüksek çıkmasının da bazı nedenleri vardır. Hemoglobin için gerekli olan demir minerali eksikliği veya folik asit yetersizliği gibi MCHC değerinin yüksek çıkmasının başlıca nedenleri şunlardır; Vücudumuzda vitaminler azaldığında

B12 ve folik asit eksikliğinde yani makrositer anemi

Kan kaybı

Demir açısından yetersiz beslenme

Çok fazla kafein tüketmek

İdrar yolula demir kaybı

Aşırı sıvı alımı

Hamilelik

Talasemi