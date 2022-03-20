MEB açıkladı! BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuç tarihi açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları detayları!

BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor.19 Şubat - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan BİLSEM ön değerlendirme sınavları 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerine göre yapılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin kendi alanlarındaki yönelimlerini değerlendirmek amaçlı yapılan BİLSEM sınavları hala devam ediyor. Sınava girmiş olan öğrenciler kendi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Genel zihinsel yetenek alanı ile sanat yetenek alanının ayrıldığı sınavların sonuçları için MEB açıklama yaptı. BİLSEM sınav sonuçlarına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİLSEM SINAVI NEDİR?

BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir sınav türüdür. BİLSEM, Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılmasıdır. BİLSEM, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden veriliyor. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilir.

