HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MEB açıkladı! BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuç tarihi açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları detayları!

MEB açıkladı! BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuç tarihi açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları detayları!

20.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM sınav sonuçları şu sıralarda öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM ön değerlendirme sınavlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. 19 Şubat 2022 tarihinde başlayan BİLSEM ön değerlendirme sınavları 8 Mayıs 2022 tarihinde son bulacak. Sınavların ardından BİLSEM sınav sonuçları kademeli olarak açıklanacak. BİLSEM sınavlarına giren öğrenciler nasıl bir puan alacaklarını merak ediyorlar. İşte BİLSEM sınav sonuçlarına dair detaylar!

MEB açıkladı! BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuç tarihi açıklandı mı? BİLSEM sınav sonuçları detayları!

BİLSEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor.19 Şubat - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan BİLSEM ön değerlendirme sınavları 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerine göre yapılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin kendi alanlarındaki yönelimlerini değerlendirmek amaçlı yapılan BİLSEM sınavları hala devam ediyor. Sınava girmiş olan öğrenciler kendi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Genel zihinsel yetenek alanı ile sanat yetenek alanının ayrıldığı sınavların sonuçları için MEB açıklama yaptı. BİLSEM sınav sonuçlarına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİLSEM SINAVI NEDİR?

BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir sınav türüdür. BİLSEM, Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılmasıdır. BİLSEM, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden veriliyor. Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evlenmesine izin vermediği babasını öldürdüEvlenmesine izin vermediği babasını öldürdü
İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!
Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldıSaat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı
Anahtar Kelimeler:
BİLSEM Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Korkunç şüphe! 17 yaşındaki kız otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Korkunç şüphe! 17 yaşındaki kız otel odasında çıplak halde ölü bulundu

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! "Nisan ayında da yağacak"

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! "Nisan ayında da yağacak"

Flaş iddia: "Putin'in ceset konvoyu"

Flaş iddia: "Putin'in ceset konvoyu"

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.