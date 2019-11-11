HABER

MEB destek eğitim programlarını güncelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan destek eğitim programlarının içeriklerini yeniledi - Zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, görme ve işitme yetersizliği gibi 7 farklı engel grubunda sunulan eğitim programları genişletildi ve zenginleştirildi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: -"Bakanlığımızdan, üniversitelerimizden ve diğer kurumlardan alan uzmanlarının ortaklaşa yürüttükleri eğitim programları güncelleme çalışmaları tamamlandı. Hazırlanan yeni programları paydaşlarımızın görüşlerine sunduk. Onlardan alacağımız geri beslemelerle son şeklini vereceğiz"

BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, görme ve işitme yetersizliği gibi 7 farklı engel grubunda sunulan destek eğitim programlarının içeriklerini güncelledi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamındaki güncelleme çalışmalarına, üniversitelerin özel eğitim, dil ve konuşma terapistliği, odyoloji, fizyoterapi ve ergoterapi bölümlerinden akademisyenler ile Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul ile kurumlardan öğretmen ve uzmanlar katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, eğitim programlarının sürekli güncellenmesinin eğitimin kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çekti.

Bu bağlamda özel eğitim müfredatına büyük önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 7 engel grubuna yönelik uygulanan özel eğitim programlarının güncellenmesine uzun zamandan beri ihtiyaç duyuluyordu. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında yürütülen güncelleme çalışmalarında son aşamaya geldik.

Bakanlığımızdan, üniversitelerimizden ve diğer kurumlardan alan uzmanlarının ortaklaşa yürüttükleri eğitim programları güncelleme çalışmaları tamamlandı. Hazırlanan yeni programları paydaşlarımızın görüşlerine sunduk. Onlardan alacağımız geri beslemelerle son şeklini vereceğiz."

Bakan Selçuk, desteklerinden dolayı TÜBİTAK'a, süreci başarıyla yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne ve projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

- Destek eğitim programları zenginleştirildi

Destek eğitim programlarının güncellenmesi çalışmalarına Mayıs 2018'de başlayan Bakanlık, bu kapsamda 4 çalıştay düzenledi.

Çalışmalar sonucunda müfredatla uyumlu, öğretim planı örneklerinin ve detaylı açıklamaların bulunduğu, zenginleştirilmiş kazanımlarla öğretmen ve öğrenci dostu bir destek eğitimi programı oluşturuldu.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, dil ve konuşma güçlüğü ve bedensel yetersizlik olmak üzere toplam 7 engel grubuna yönelik programlar genişletildi ve zenginleştirildi.

Programlar, "modül, bölüm, hedef, hedef davranış ve açıklamalar" bölümlerinden oluşuyor.

- Özel eğitime ihtiyacı olan çocuk nasıl belirleniyor?

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması, rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) oluşturulan özel eğitim ve değerlendirme kurullarınca yapılıyor. Bireyler, süreç sonunda özel eğitim değerlendirme kurulu raporu sonucuna göre, ihtiyacına uygun destek eğitim programlarına yönlendiriliyor.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okul çağı ve okul çağı dışında olan bireylere bir ayda 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi alabilme imkanı tanınıyor.

PARTNERGeçmeyen öksürüğünüzü dikkate alın! Geçmeyen öksürüğünüzü dikkate alın!
MSB: "Onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı"MSB: "Onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı"
Bayrampaşa Belediyesi’nden ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destekBayrampaşa Belediyesi’nden ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek eğitim programları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi

Ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu

Herkes onu konuşuyor! Fenomen oldu

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Kaçak öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.