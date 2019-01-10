MEB izin verdi, öğrencilere yarıyıl ödevi: Tatilde beş vakit camiye!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilkokullarda düzenlenen dini temalı bilgi yarışmaları başta olmak üzere daha önce birçok konuda imtiyaz sağladığı Server Gençlik ve Spor Kulübü’ne yeni bir izin daha verildiği iddia edildi.
'HAYDİ ÇOCUKLAR CAMİYE'
Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; yarıyıl tatilinde uygulamaya konulacak, “Haydi Çocuklar Camiye” projesi için MEB ile Server Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği anlaşması imzaladı. Projenin, 81 ildeki 2 bin 500 camide gerçekleştirileceği belirtildi.
‘NAMAZINI KIL, PUANLARINI TOPLA’
Çocuk yaştaki öğrencilerin beş vakit namaz kılmak için camilere taşınacağı projenin sloganı, “Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap” olarak belirlendi. Projede dereceye giren çocuklara hediyeler verileceği bildirildi.
'AMAÇ ÇOCUKLARA CAMİ SEVGİSİ AŞILAMAK'
Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, amacı “Çocuklara cami sevgisini aşılamak” olarak açıklanan projeye ilişkin şunları söyledi: “Çocukların dini, imanı, ibadetleri sevmesi, Müslüman kimliğinin pekişmesi, aynı safta omuz omuza vererek birlik ve kardeş olmaları, cemaat ruhunu yaşamaları için en güzel yol, onları özellikle karne tatillerinde, ramazanlarda camilere götürmekten geçer. MEB’in desteğiyle bu kampanyamız, tüm okullarda duyurulacak ve inşallah camilerimiz çocuk sesleriyle şenlenecek.”
EĞİTİM SEN'DEN TEPKİ!
Projenin hedef kitlesinin soyut bilgiyi edinme olgunluğuna erişmemiş çocuklar olduğuna dikkati çeken Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Etkinlik adı altında yapılan ideolojik çalışmalar çocuk hakkı ve eğitim hakkı ihlalidir” dedi.
MEB’in toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul projesinin gerici kesimden gelen tepkiler üzerine sonlandırıldığını anımsatan Aydoğan sözlerini, “Bakanlık eğitim alanında yapması gereken en temel sorumluluk olan cinsiyet eşitliğini esas alan bir programı dahi dini yapı veya yapılar müdahale ettiği için uygulama iradesini dahi gösteremedi” şeklinde sonlandırdı.
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