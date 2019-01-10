MEB izin verdi, öğrencilere yarıyıl ödevi: Tatilde beş vakit camiye!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilkokullarda düzenlenen dini temalı bilgi yarışmaları başta olmak üzere daha önce birçok konuda imtiyaz sağladığı Server Gençlik ve Spor Kulübü’ne yeni bir izin daha verildiği iddia edildi.

'HAYDİ ÇOCUKLAR CAMİYE'

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; yarıyıl tatilinde uygulamaya konulacak, “Haydi Çocuklar Camiye” projesi için MEB ile Server Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği anlaşması imzaladı. Projenin, 81 ildeki 2 bin 500 camide gerçekleştirileceği belirtildi.

‘NAMAZINI KIL, PUANLARINI TOPLA’

Çocuk yaştaki öğrencilerin beş vakit namaz kılmak için camilere taşınacağı projenin sloganı, “Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap” olarak belirlendi. Projede dereceye giren çocuklara hediyeler verileceği bildirildi.

'AMAÇ ÇOCUKLARA CAMİ SEVGİSİ AŞILAMAK'

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, amacı “Çocuklara cami sevgisini aşılamak” olarak açıklanan projeye ilişkin şunları söyledi: “Çocukların dini, imanı, ibadetleri sevmesi, Müslüman kimliğinin pekişmesi, aynı safta omuz omuza vererek birlik ve kardeş olmaları, cemaat ruhunu yaşamaları için en güzel yol, onları özellikle karne tatillerinde, ramazanlarda camilere götürmekten geçer. MEB’in desteğiyle bu kampanyamız, tüm okullarda duyurulacak ve inşallah camilerimiz çocuk sesleriyle şenlenecek.”