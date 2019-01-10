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MEB izin verdi, öğrencilere yarıyıl ödevi: Tatilde beş vakit camiye!

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

MEB'in daha önce okullarda dini temalı bilgi yarışması düzenlemesine olanak sağladığı Server Spor Kulübü’ne bu kez de ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi için izin verdiği belirtildi. Projede, 6-13 yaş arasındaki öğrencilerin yarıyıl tatilinde beş vakit camilere götürüleceği öğrenilirken, projenin sloganı, “Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap” olarak belirlendi

MEB izin verdi, öğrencilere yarıyıl ödevi: Tatilde beş vakit camiye!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ilkokullarda düzenlenen dini temalı bilgi yarışmaları başta olmak üzere daha önce birçok konuda imtiyaz sağladığı Server Gençlik ve Spor Kulübü’ne yeni bir izin daha verildiği iddia edildi.

'HAYDİ ÇOCUKLAR CAMİYE'

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; yarıyıl tatilinde uygulamaya konulacak, “Haydi Çocuklar Camiye” projesi için MEB ile Server Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği anlaşması imzaladı. Projenin, 81 ildeki 2 bin 500 camide gerçekleştirileceği belirtildi.

‘NAMAZINI KIL, PUANLARINI TOPLA’

Çocuk yaştaki öğrencilerin beş vakit namaz kılmak için camilere taşınacağı projenin sloganı, “Namazını camide kıl, puanları topla, ödülünü kap” olarak belirlendi. Projede dereceye giren çocuklara hediyeler verileceği bildirildi.

'AMAÇ ÇOCUKLARA CAMİ SEVGİSİ AŞILAMAK'

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, amacı “Çocuklara cami sevgisini aşılamak” olarak açıklanan projeye ilişkin şunları söyledi: “Çocukların dini, imanı, ibadetleri sevmesi, Müslüman kimliğinin pekişmesi, aynı safta omuz omuza vererek birlik ve kardeş olmaları, cemaat ruhunu yaşamaları için en güzel yol, onları özellikle karne tatillerinde, ramazanlarda camilere götürmekten geçer. MEB’in desteğiyle bu kampanyamız, tüm okullarda duyurulacak ve inşallah camilerimiz çocuk sesleriyle şenlenecek.”

EĞİTİM SEN'DEN TEPKİ!

Projenin hedef kitlesinin soyut bilgiyi edinme olgunluğuna erişmemiş çocuklar olduğuna dikkati çeken Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Etkinlik adı altında yapılan ideolojik çalışmalar çocuk hakkı ve eğitim hakkı ihlalidir” dedi.

MEB’in toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul projesinin gerici kesimden gelen tepkiler üzerine sonlandırıldığını anımsatan Aydoğan sözlerini, “Bakanlık eğitim alanında yapması gereken en temel sorumluluk olan cinsiyet eşitliğini esas alan bir programı dahi dini yapı veya yapılar müdahale ettiği için uygulama iradesini dahi gösteremedi” şeklinde sonlandırdı.

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meb yarıyıl tatili Server Spor Kulübü cami namaz

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
unutmayın tarihte din ile yükselmiş toplum yoktur. dinler karanlıktır dinler bataklıktır.
Güzel bir proje olmuş..sonuçta ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIZ dimi...gerçi şimdi bazıları hayatlarında hiç CAMİ nin yolunu bilmez NAMAZ KILMAZ fakat vaaz vermeye başlar çocukların yaşlarına bakmadan NAMAZ içten gelen bir duygudur. böyle rüşvet vererek NAMAZ kılınmaz gibisinden:))
HE HEEE..UZAY ÇAĞINDA..?!!..BU GÖRÜNTÜLER.....SANIRIZ MARSA GİDECEKLERİN ÇOCUKLARI BUNLAR...?!!..
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