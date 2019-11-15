HABER

MEB, öğretmenler arası öykü yarışmasının sonuçlarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:58 | Son Güncelleme

Konusu "Anadolu" olan yarışmada Ankara'dan Müzeyyen Alver birinci, Antalya'dan Harun Görücüler ikinci, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncü oldu - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Bu bir başlangıçtı, sevgili öğretmenlerim durmasın, dilerim kaleminiz su gibi aksın"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması"nın sonuçları açıklandı. Konusu "Anadolu" olan yarışmada Ankara'dan Müzeyyen Alver birinciliği, Antalya'dan Harun Görücüler ikinciliği, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncülüğü elde etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yarışmada ödül almaya hak kazanan öğretmenlerin isimlerini paylaştı.

Yarışmanın ödül töreninin 23 Kasım Cumartesi MEB Şura Salonu'nda düzenleneceğini bildiren Selçuk, "Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Bu bir başlangıçtı sevgili öğretmenlerim, durmasın, dilerim kaleminiz su gibi aksın. Ödül töreninde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Konusu "Anadolu" olan yarışmada, Ankara'dan Müzeyyen Alver birinci, Antalya'dan Harun Görücüler ikinci, Diyarbakır'dan Işık Okçu üçüncü oldu.

Jüri özel ödülüne Giresun'dan Adem Çayan layık görülürken, mansiyon ödülleri İstanbul'dan Muhammet Tekiner, Manisa'dan İsmail Kuşen, Sivas'tan Osman Çelik, Erzincan'dan Veli Üstün, Ordu'dan Kadir Girgin ve Hatay'dan Mukadder Bilgili'nin oldu.

Yarışmada birinci olan eser sahibi 10 bin lira, ikinci 5 bin lira, üçüncü 2 bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Ayrıca mansiyon ve jüri özel ödüllerini kazanan katılımcılara biner lira verilecek.

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
Bozüyük’te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklamaBozüyük’te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta, kaçak avlanmaya 1152 lira cezaKahramanmaraş'ta, kaçak avlanmaya 1152 lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Ya meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk telefon görüşmesinin metnini yayımladı

Trump-Zelenskiy görüşmesinin metni yayımlandı

Bakırköy'de 'siyanür' dehşeti! Babanın yazdığı mesaj ortaya çıktı: Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İBB Başkanı İmamoğlu harekete geçti! 'Hedefimiz hızla tamamlamak'

İstanbul'da 'ara tatil' trafiği başladı! İşte trafikte son durum

İstanbul'da tatil trafiği başladı!

Son dakika: Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında cezaları onadı

Kritik davada cezalar onandı!

Sahte servis mağduru: Dolabın kapısını söküp götürdüler

'Dolabın kapısını söküp götürdüler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.