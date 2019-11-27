MEB ve Türk Kızılaydan özel yetenekli öğrenciler için iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Kızılay arasında Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezlerindeki (ARGEM) eğitimin niteliğinin ve öğretmen ile öğrencilerin afet zararlarından korunma yöntemleri konusunda farkındalığının artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende protokolü, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan imzaladı.

Bilgili, BİLSEM'lerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde özel yetenekli 63 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, "Özel yetenekli öğrencilerimizi Türk Kızılayın yaptığı bütün işlerle ilişkilendirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin, Türk Kızılayın eğitimlerine, ulusal ve uluslararası yardım etkinliklerine katılmalarını istiyoruz." dedi.

Protokol kapsamında öğrencilere yönelik birçok etkinlik yapılacağını ifade eden Bilgili, "Özel yetenekli çocuklarımızın Kızılay bilinciyle yetişmesini ve bu duyarlılıklarının hayatları boyunca devam etmesini hedefliyoruz. Türk Kızılay ile planladığımız etkinlikleri belirli bir süreçte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.