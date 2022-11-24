MEBİM 147 öğretmene teşekkür mesajı nasıl gönderilir? Öğretmene teşekkür mesajı nasıl atılır?

MEBİM 147 öğretmene teşekkür mesajı 24 Kasım itibari ile gündeme geldi. MEBİM 147 hattı kaldırılarak yerine öğretmen, öğrenci ve veliler olmak üzere diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi telefon hattı kurulmuştu. Bu hat aracılığı ile öğretmenlerinize teşekkür mesajı oluşturabiliyorunuz. İşte tüm merak edilenler...

MEBİM 147 ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI NASIL GÖNDERİLİR?

“MEBİM 147” hattı kaldırılarak yerine öğretmen, öğrenci ve veliler olmak üzere diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” telefon hattı kurulmuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle çocuğunuzun öğretmenine teşekkür etmek veya memnuniyetinizi dile getirmek için MEB iletişim merkezini 444 0 632 arayıp teşekkür kaydı oluşturabiliyorsunuz. Oluşturulan başvurular öğretmenlerimizi yazılı olarak iletiliyor.

7 gün 24 saat hizmet veren İletişim Merkezi´ne, yurt içinden 444 0 632 yurt dışından ise +90 444 0 632 hatları üzerinden arayabilirsiniz...



