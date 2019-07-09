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MECİDİYEKÖY'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 20:00 | Son Güncelleme

-İzolasyon yapılan 5 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı.

-İzolasyon yapılan 5 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)
Mecidiyeköy'de, izolasyon çalışması sırasında çıkan yangında, 5 katlı iş merkezinin çatı katı alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çalışanlar korkudan sokağa döküldü.
Yangın, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak 6 numaradaki Köroğlu İş Merkezi'nde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş merkezinin çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, iş merkezinde bulunanlar korkuyla kendilerini sokağa attı. Binadakilerin ihbarıyla olay yerine Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIK"
Binada iş yeri bulunan Sinan Güler yangının rüzgarla birlikte büyüdüğünü belirterek "Çatıda onarım vardı. Onarım sırasında çok az bir alev gördüm. Sonra hemen itfaiyeyi aradık. Ondan sonra bina içerisindeki diğer arkadaşlara haber verdik. Sonrasında itfaiye geldi, şu an müdahale ediyor. Büyük bir tehlike atlattık gerçekten" dedi. Yanan binanın bitişiğinde iş yeri bulunan Hasan Demirci ise yangından korkan Popy ve Prenses adlı terrier cinsi köpekleri yanına alarak uzaklaştığını ifade ederek, "Yukarıda çalışıyorlarmış, sıcaktan dolayı kaynaklanan bir durum herhalde. Hemen itfaiyeye haber verdik. Köpeklerimiz korkmuşlar biraz. Köpekler o sırada bahçedeydi. Dumandan etkilenmesinler diye bunları da kucağıma alıp çıkardım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Yangın yerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Çatının alev alev yanması
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Çevredeki vatandaşlardan
-Söndürme çalışmalarından
-Görgü tanıklarıyla röportaf
-Genel ve detaylar

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