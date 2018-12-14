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Meclis'e damga vuran öpücük! Milletvekilleri şaştı kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2018 15:17 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerine bir vekilin diğerine 'öpücük' göndermesi gündem oldu. Vekil gülmekten konuşamadı.

Bütçe görüşmeleri sırasında iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, konuşma yapmak için kürsüye çıkmakta olan ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy'a, oturduğu yerden öpücük gönderdi.

'ÖPÜCÜĞÜ VEREN VE ALAN KABUL EDİYORSA Bİ ŞEY DİYEMEM'

Bunun üzerine kürsüye çıkan Taçoy, gülmeye başladı. Hamzaoğulları gönderdiği öpücüğün sevgi öpücüğü olduğunu söyledi. Oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, "Meclis genel kurulunda öpücük gönderme adeti yok. Böyle bir tahammül de yok. Ama öpücüğü veren ve alan kabul ediyorsa bir şey söylemeyeceğim" açıklaması yaptı.

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KONUŞMASINA BİR SÜRE BAŞLAYAMADI

Töre'nin, ısrarla, "Sayın Taçoy başlayın konuşmanıza" sözlerine rağmen Taçoy gülmekten konuşmasına bir süre başlayamadı. Taçoy'un, "Nasıl başalayım diye?" soru sorduğu duyuldu. Hasan Taçoy, bir müddet bekledikten sonra konuşmasına başlayabildi.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC meclis öpücük

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